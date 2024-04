Finitala seconda edizione del torneo Minibasket promosso ed organizzato dal Centro MB Decò Juvecaserta 

È stata una vera e propria festa dello sport sviluppatasi nel corso di quattro giorni di gare e di condivisione con escursioni anche al parco della Reggia Vanvitelliana ed a Casertavecchia.

La vittoria finale è andata ai giovanissimi aquilotti della Decò Juvecaserta 2021, che hanno superato in finale i coetanei del Centro Minibasket “Città di Caserta”. Per il terzo e quarto posto il S. Agnese Basket di S. Giorgio del Sannio ha avuto la meglio sulla Pielle Matera. A seguire Basket Casapulla e Uniobasket Maddaloni. Com’è nello spirito del minibasket, comunque, la classifica finale rappresenta soltanto un mero dato statistico, dal momento che l’importante per tutti i bambini partecipanti è stato condividere una esperienza festosa in cui giocare e divertirsi insieme in un’atmosfera allegra e coinvolgente.

A conclusione della manifestazione la gioia di festeggiare tutti insieme in campo a dimostrazione che quella promossa ed organizzata dal Centro Minibasket bianconero, diretto da Lidia Tommasiello, non è stata una semplice competizione, ma un momento in cui i bambini hanno avuto un’ulteriore occasione per imparare a rispettare le regole, a collaborare con i compagni di squadra e a gestire le emozioni sia in caso di vittoria che di sconfitta.

Ed alla fine, comunque, tutti a festeggiare insieme con il presidente provinciale Fip, Catello Porfido, coach Ciro dell’Imperio e la guardia Tomas Cavallero della Paperdi Juvecaserta 2021.