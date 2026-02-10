Istruzione

FIRST® LEGO® League Challenge. Gli studenti della Galilei sul podio

COMUNICATO STAMPA

L’Istituto Comprensivo Statale “Galileo Galilei” di Arienzo annuncia con orgoglio la brillante partecipazione dei propri team alle qualificazioni regionali della FIRST® LEGO® League Challenge – UNEARTHED, tenutesi presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II. I risultati sono stati eccezionali: la squadra FLL 182 – “Matti da Legare” ha vinto il Premio Girls in Science, mentre la squadra FLL 183 – “Matti da Legare 2” ha conquistato il Premio Motivazione. Questi riconoscimenti celebrano l’eccellenza degli studenti nelle discipline STEM e la capacità dei ragazzi di restare uniti e motivati davanti a ogni sfida.

“L’educazione digitale e l’innovazione sono il cuore del nostro progetto educativo”, ha dichiarato la Prof.ssa Rosa Prisco, Dirigente Scolastica dell’Istituto.

“Siamo orgogliosi di vedere i nostri studenti applicare le competenze acquisite in un contesto di sfida e creatività, preparandosi a diventare i leader del futuro”.

Un ringraziamento speciale va all’esperta del progetto PON “Missione Lego” Prof.ssa Eleonora Briguglio per aver guidato i ragazzi in questo percorso di crescita, innovazione.

L’Istituto Comprensivo Statale “Galileo Galilei” di Arienzo continua a investire nell’educazione digitale e nell’innovazione, per offrire ai propri studenti le competenze e le abilità necessarie per affrontare le sfide del futuro.