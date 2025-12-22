Fitness Forever in concerto a Santo Stefano

Un ritorno molto atteso e una doppia festa. I Fitness Forever, la superband napoletana definita “il gruppo POP più elegante al mondo”, si esibirà dal vivo venerdì 26 dicembre nella loro città per la prima volta dal lancio dell’acclamato album “Amore e Salute”.

La serata al Duel Club – Sala 1 di Agnano (Na) sarà anche un festeggiamento speciale per il compleanno del produttore e mente del progetto, Carlos Valderrama (al secolo Gaetano Scognamiglio).

L’appuntamento segna un momento importante per la band, a poco più di un anno dalla pubblicazione di “Amore e Salute” per l’etichetta spagnola Elefant Records, un lavoro che ha visto le prestigiose collaborazioni di artisti del calibro di Calcutta e Alan Sorrenti.

Guidati da Carlos Valderrama, i Fitness Forever sono un collettivo che riunisce il meglio della nuova generazione di musicisti napoletani e della scena italiana: Luigi Scialdone, Nicoletta Battelli, Francesca Diletta Iavarone, Roberto Porzio, Massimo Imperatore, Andrea de Fazio, Paolo Batà Bianconcini e Pietro Santangelo. Un ensemble di talenti che, oltre ai lavori con la band, ha collaborato in studio e live con alcuni dei nomi più significativi della musica contemporanea italiana: da Nu Genea a Elisa, da Colapesce e Dimartino a Popa, Tropico, Parbleu, PS5 e Bassolino.

Il loro sound, un mix eccellente e raffinato di disco-funk balearic, chanson parigina e city-pop nipponico, ha costruito nel tempo una “library pop mediterranea” unica nel suo genere in Italia, capace di coniugare eleganza, ritmo e melodie indimenticabili.

GUARDA IL VIDEO “Amore e Salute” Recording Session