FLC CGIL CASERTA: ITALIA DIA PRIORITÀ ALLA SCUOLA IN NOME DEI DIRITTI E DELLA SALUTE. IL 25 IN PIAZZA

CASERTA – La Flc Cgil è impegnata e mobilitata a tutti i livelli per garantire il diritto costituzionale all’istruzione e la ripresa delle attività scolastiche in completa sicurezza per l’intera popolazione scolastica, dai nidi all’università, affinché nessun studente sia lasciato indietro. La scuola deve essere al centro delle priorità del Governo che deve garantire risorse e investimenti sul sistema di istruzione.

La bozza del documento diffuso ieri, peraltro generico, crea forti perplessità sulle possibili scelte, a partire dall’ipotesi delle turnazioni che già normalmente risultano scelte obbligate per sopperire alla mancanza di spazi. Un’ipotesi che si tradurrebbe in riduzione del tempo scuola che non tiene conto delle peculiarità di alcuni indirizzi, come ad esempio quelli musicali e coreutici obbligati a frequentare di pomeriggio. Poca chiarezza anche sulle misure di sicurezza e assenza di di norme di prevenzione!

È più che mai urgente, nel dibattito pubblico e politico, ridare priorità alla scuola. La scuola della Costituzione è e rimane il fulcro della società italiana, contro qualsiasi idea di smantellare il sistema di istruzione pubblico.

La FLC CGIL continuerà a rappresentare queste istanze nei tavoli istituzionali e collaborerà con le realtà sociali impegnate in questo senso, pertanto sostiene il movimento “Priorità alla scuola” e partecipa all’iniziativa di mobilitazione del 25 giugno che si terrà in tante piazze.