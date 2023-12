Flip e Flop della domenica Osimhen autentico mattatore, disastro Sanches 

Top

Osimhen (Napoli) Una furia. Subito pericoloso in avvio di partita con due tiri pericolosi nei primi 10 minuti. Nel secondo tempo finalmente segna con un colpo di testa e poi serve l’assist per Kvaratskhelia portando a spasso tre difensori del Cagliari

Ndoye (Bologna) autentica spina nel fianco per la difesa giallorossa. Sforna un assist per il goal di Moro.

Lautaro(Inter) sfruuta a dovere l’incredibile assist di Marusic e realizza il goal del primo vantaggio nero azzurro.

Flop

Petagna(Cagliari) uomo in meno della squadra sarda.Ranieri e’ costretto a sostituirlo dopo l’intervallo..

Sanches (Roma) la sua partita dura meno di 20′: messo in campo da Mourinho per far cambiare il ritmo al centrocampo giallorosso, viene levato perché rallenta ed abbassa ulteriormente la qualità della manovra. Un autentico disastro.

Marusic (Lazio) Malissimo sul primo gol, che è un assist al contrario a Lautaro; e male anche sul secondo, dove non è esente da colpe.