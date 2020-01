FlixBus torna a investire sul Casertano, Casagiove collegata con 12 nuove destinazioni

CASERTA – FlixBus continua a scommettere sul Casertano e potenzia i collegamenti con il territorio: da oggi sono infatti attivi collegamenti in partenza da Casagiove verso 12 nuove destinazioni in Basilicata e Puglia. Sale così a 100 il numero delle mete raggiungibili senza cambi dalla provincia, dove FlixBus si appresta a celebrare il suo quarto anno di presenza. Da Casagiove raggiungibili 12 nuove destinazioni in Basilicata e Puglia.

Cresce, innanzitutto, il numero dei collegamenti con la Basilicata: da oggi si può infatti arrivare anche a Matera e Lavello, che si affiancano a Lagonegro e Galdo fra le mete connesse in regione. Si amplia inoltre la rete delle connessioni con la Puglia, con l’estensione delle rotte ad Altamura e Gravina di Puglia nel Barese, Brindisi e Lecce e Nardò nel Salento. Tra le nuove mete collegate nel Tacco d’Italia, anche Polignano a Mare, Ostuni e Gallipoli, che si preannunciano di interesse per i bagnanti casertani nella bella stagione, e i piccoli centri di Spinazzola e Candela.



Il lancio dei nuovi collegamenti con Basilicata e Puglia si affianca al potenziamento sulle tratte per Roma, ora raggiungibile da Casagiove fino a quattro volte al giorno e fino a sei dal centro di Caserta, con una durata media del viaggio di circa due ore e mezza. Restano poi attive le corse verso molte fra le maggiori città italiane, quali Firenze, Bologna, Milano e Torino, ideali per i tanti fuorisede tenuti a spostarsi frequentemente tra la città di domicilio e quella di origine, che, non a caso, costituiscono la maggioranza degli utenti FlixBus in tutta Europa. E per chi vuole passare qualche giorno sullla neve restano attivi i collegamenti con destinazioni invernali quali Roccaraso (a due ore) e Trento e Bolzano, raggiungibili comodamente in notturna.

I nuovi collegamenti con Caserta già acquistabili su tutti i canali di vendita FlixBus. Tutte i collegamenti in partenza da Caserta e Casagiove sono prenotabili sul sito www.flixbus.it, tramite l’app FlixBus gratuita e presso i rivenditori autorizzati sull’intero territorio nazionale. Per garantire ai passeggeri tutti i comfort necessari al viaggio, FlixBus prevede la presenza, a bordo, di sedute reclinabili, Wi-Fi gratuito, prese di corrente e toilette.



FlixBus è un giovane operatore europeo della mobilità. Dal 2013 offre un nuovo modo di viaggiare, comodo, green e adatto a tutte le tasche. Con una pianificazione intelligente della rete e una tecnologia superiore, FlixBus ha creato la rete di collegamenti in autobus intercity più estesa d’Europa, con oltre 400.000 collegamenti al giorno verso oltre 2.500 destinazioni in 30 Paesi.

Fondata e avviata in Germania, la start-up unisce esperienza e qualità lavorando a braccetto con le PMI del territorio. Dalle sedi di Milano, Monaco di Baviera, Berlino, Parigi, Zagabria, Stoccolma, Amsterdam, Aarhus, Praga, Budapest, Los Angeles, Madrid, Bucarest, Varsavia, Bruxelles, New York, Mosca, Kiev, Belgrado, Lisbona, Norimberga e Istanbul FlixBus è responsabile della pianificazione della rete, del servizio clienti, della gestione qualità, del marketing e delle vendite, oltre che dello sviluppo del business e tecnologico. Le aziende di autobus partner – spesso imprese familiari con alle spalle generazioni di successo – sono invece responsabili del servizio operativo e della flotta di autobus verdi, tutti dotati dei più alti standard di comfort e di sicurezza.



In tal modo, innovazione, spirito imprenditoriale e un brand affermato della mobilità vanno a braccetto con l’esperienza e la qualità di un settore tradizionalmente popolato da PMI. Grazie a un modello di business unico a livello internazionale, a bordo degli autobus verdi di FlixBus hanno già viaggiato milioni di persone in tutta Europa, e sono stati creati migliaia di posti di lavoro nel settore.

