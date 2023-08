FOJA continua il tour con altri 9 appuntamenti live

A poche settimane dall’ultimo concerto nella loro città i Foja, dopo i primi sei live, continuano ad esibirsi dal vivo per altri nove appuntamenti che vedranno Dario Sansone e soci esibirsi in tutte le province della Campania e un particolare concerto a Roma.

Dopo la pubblicazione dell’album “Miracoli e Rivoluzioni” i Foja non si sono mai fermati e hanno accumulato decine e decine di concerti su e giù per lo stivale con il principale epicentro Napoli che ancora una volta li ha visti protagonisti di show memorabili, non ultimo quello realizzato di recente nell’iconica Piazza Plebiscito di Napoli per la rassegna “Restate a Napoli” – diretta da Lello Arena – che ha fortemente voluto il gruppo nel suo importante cartellone. Un successo con diecimila presenze che ha sancito ancora una volta l’importanza artistica della band amata dai suoi fans e stimata da grandi artisti del teatro napoletano come Isa Danieli presente con loro sul prestigioso palco.

La seconda parte del tour estivo, ripartito nei giorni scorsi con i primi due live in Irpinia e Cilento, proseguirà dal 27 agosto per terminare all’inizio di ottobre così da completare due anni di lavori che per i Foja sono stati ricchi di emozioni e impegni a partire dalla pubblicazione del quarto album che ha ricevuto ottimi consensi di pubblico e critica.

I Foja sono senza dubbio tra i principali esponenti del nuovo sound della tradizione folk napoletana affermati in Italia e all’estero ed oltre a realizzare quattro album in studio, hanno partecipato a diverse colonne sonore di lungometraggi di animazione. Sono stati candidati al David di Donatello e ai Nastri d’Argento come migliore canzone originale, e collaborato con artisti internazionali come Pauline Croze, La Pegatina, Shaun Ferguson, Weslie, Black Noyze, Alejandro Romero e nazionali come Isa Danieli, Francesco Di Bella, Lorenzo Hengeller, Clementino, Davide Toffolo, Enzo Gragnaniello.

QUESTE LE DATE DEL PROSSIMO TOUR

27 agosto – Letino (CE) – Complesso Sportivo Via del Campo – “Luoghi Fuori Luogo – Festival dell’Utopia”.

31 agosto – Grottolella (AV) – P.zza Don Annibale Morante – “Il Pasto della Salamandra – Festival di musica arte e cultura”.

2 settembre – Marigliano (NA) – Piazza Municipio – “Festa Patronale – Ri-vivi Marigliano”.

3 settembre – Polla (SA) – Piazza Padre Antonio Forte – con 99 Posse. “Un paese antico che guarda il futuro”.

8 settembre – Castellammare (NA) – Super Cinema – “Stabia d’Amare” – link per prenotazione fino ad esaurimento posti.

14 settembre – Arzano (NA) – Villa Comunale – “MusichiAmo – Musica per la pace”.

21 settembre – Roma – Piazza Vittorio – “Festa del tesseramento CGIL”.

23 settembre – Poggiomarino (NA) – “Street Food Fest”

19 ottobre – Marcianise (CE) –