Follia alla stazione. Perde il treno e distrugge tutto.

Cancello Scalo- Ha creato il panico nella stazione di Cancello Scalo, qualche giorno fa, un uomo quarantenne che viaggiava dall’Emilia – Romagna verso Caserta.

L’uomo, approfittando della sosta nella stazione di Cancello Scalo, era sceso dal treno per andare in bagno, lasciando tutto quello che portava con sé sul treno.

Il tempo impiegato non ha coinciso con la sua discesa e il treno è ripartito senza di lui.

L’uomo, che sarebbe dovuto scendere alla fermata successiva di Caserta, ha protestato prima verbalmente con i dipendenti delle ferrovie. Dopodiché tutta la sua rabbia si è scatenata su tutto ciò che si trovava davanti. Ha distrutto alcune obliteratrici e la porta dell’ufficio della Polfer con una mazza ricavata da oggetti sradicati in stazione stesso.

Identificato e denunciato per quanto compiuto, risulta indagato a piede libero.