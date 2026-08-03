Fontanella chiusa in piazza: guasto o scelta sciagurata?

Caserta. “Più ci saranno gocce d’acqua pulita, più il mondo risplenderà di bellezza”. Questo è ciò che si legge sul tabellone adiacente la fontanella pubblica sita ai margini della villa comunale, di fronte al Palazzo Castropignano.

Peccato che, da qualche giorno, e senza nessuna apparente motivazione, la fontanella sia stata completamente chiusa al pubblico.

È inutile raccontarvi dei disagi che stanno vivendo i casertani che, spesso, usavano quell’acqua fresca per dissetarsi o refrigerarsi nelle calde giornate estive.

Sono tantissime le segnalazioni che continuano ad arrivare alla nostra redazione.

In molti si chiedono come sia possibile che, proprio nel mese più caldo dell’anno, qualcuno abbia negato il sacrosanto diritto ai cittadini di usufruire di un bene pubblico.

Ad oggi nemmeno noi siamo in grado di fornire una spiegazione logica, anche perché i Commissari in carica non si sono preoccupati di divulgare alcun comunicato stampa in merito.

Tutto ci porta a pensare, e speriamo di sbagliare, che non si tratti di un guasto ma di una scelta, anche perché abbiamo constatato personalmente che anche l’altra fontanella, dal lato opposto di Piazza Vanvitelli, risulta essere chiusa.

Per onor di cronaca, è giusto ricordare a chi legge che, nella stessa piazza, da mesi ormai la vasca centrale risulta essere senza acqua, piena di rifiuti e letteralmente abbandonata.

In realtà, anche in questo caso, nonostante le nostre sollecitazioni in passato, non siamo riusciti ad avere spiegazioni né dall’Amministrazione comunale né tantomeno dai Commissari Prefettizi subentrati successivamente alla stessa.