Emergenza sangue in Campania. DonatoriNati promuove una raccolta straordinaria.

Riceviamo da Annarita De Feo e pubblichiamo.

L’allarme lanciato dai centri trasfusionali della Campania è chiaro: le scorte di sangue sono in forte sofferenza e la carenza rischia di compromettere l’attività degli ospedali proprio nel periodo estivo, quando le donazioni diminuiscono sensibilmente. A rischio non ci sono soltanto gli interventi chirurgici programmati, ma anche la gestione delle emergenze, le trasfusioni indispensabili per i pazienti talassemici e la disponibilità di emoderivati necessari alle cure di numerosi malati oncologici. Una situazione che rende ancora più urgente il contributo di ogni cittadino idoneo alla donazione. Per rispondere a questa emergenza, DonatoriNati Campania, l’associazione dei donatori volontari della Polizia di Stato, organizza una raccolta straordinaria di sangue in programma giovedì 7 agosto, dalle ore 8.00 alle 12.30, presso la Questura di Napoli, in via Guantai, dove sarà presente un’autoemoteca con personale sanitario specializzato. “L’estate è il periodo più difficile per il sistema trasfusionale: le richieste di sangue non diminuiscono, mentre le donazioni calano drasticamente. Donare prima di partire per le vacanze è un gesto semplice che può salvare una vita. Oggi più che mai è necessario che ciascuno faccia la propria parte. DonatoriNati Campania rinnova quindi l’appello a tutti i cittadini, in particolare ai giovani e a chi già dona abitualmente, affinché scelgano di dedicare pochi minuti del proprio tempo a un gesto di straordinario valore civile e umano. Ogni sacca di sangue può contribuire a salvare fino a tre vite. In questo momento, donare non è solo un atto di solidarietà: è una risposta concreta a un’emergenza che riguarda l’intera comunità” – afferma il Presente DonatoriNati Campania Tommaso Delli Paoli.