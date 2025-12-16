Formazione agenti immobiliari. L’ultimo appuntamento dell’anno

Si svolgerà giovedì 18 dicembre, a partire dalle ore 9, nella sede di Confcommercio, in via Renella a Caserta, l’ultimo incontro formativo dell’anno targato Fimaa (Federazione italiana mediatori agenti d’affari). Un’opportunità per ampliare e aggiornare le proprie conoscenze su alcune delle tematiche di settore grazie al confronto con professionisti di riconosciuto e indiscusso valore ma anche una occasione per stilare un bilancio delle attività svolte durante il 2025 e per presentare, in anteprima, il calendario formativo commerciale del 2026.

In apertura i saluti istituzionali del presidente Fimaa Campania, Vincenzo De Falco, e del presidente Fimaa Caserta, Salvatore Aiezza. Seguirà l’intervento dell’avvocato Guglielmo Lima, incentrato su ‘Procedimento di convalida di licenza o sfratto – Esecuzione dell’ordine di rilascio dell’immobile’. Spazio poi all’approfondimento professionale con Paolo Pennacchio, Responsabile Formazione Credipass, e Marco Casciola, Real Estate Business Coach, che interverrà in videoconferenza. Chiuderà i lavori il presidente provinciale di Confcommercio Caserta, Lucio Sindaco. L’evento è organizzato dal Consiglio Fimaa, del quale fanno parte Salvatore Aiezza, Luigi Di Guida, Marina Giarola, Paolo Di Traio, Pierluigi Passaretti. Seguirà un brindisi di Natale.