Formazioni docenti : Il Giordani è inarrestabile

L’ITI-LS “F. Giordani” Scuola Polo regionale FutureLabs continua con la formazione innovativa per i docenti di ogni ordine scolastico, dall’infanzia alla secondaria di secondo grado. Nell’ambito dell’azione #25 del PNSD, l’istituto Giordani a partire dal 24 agosto organizza le nuove edizioni dei corsi formativi per docenti a distanza relativi al progetto Formazione FutureLabs ed al progetto Percorsi Formativi Interregionali – Nuove metodologie didattiche al Giordani.

I percorsi formativi del progetto Formazione FutureLabs sono strutturati in corsi da 15 ore svolte in modalità FaD (di cui 11 ore in modalità sincrona e 4 in modalità asincrona per l’elaborazione del project work). I corsi del progetto Percorsi Formativi Interregionali – Nuove metodologie didattiche al Giordani sono strutturati in 25 ore di formazione svolte in modalità FaD (di cui 19 in modalità sincrona e 6 in modalità asincrona per l’elaborazione del project work).

Alla formazione si può accedere previa iscrizione sulla piattaforma SOFIA indicando il codice ID del corso.

I percorsi formativi del progetto Formazione FutureLabs sono:

1) Cooperative learning e utilizzo del cloud – Esperto Liborio Calì ID 66468

2) Gamification 3 (docenti infanzia e primaria) – Esperto Raffaele Prosperi ID 68112

3) Gamification 4 – Escape room e gamification – Esperto Liborio Calì ID 69128

4) Gamification 5 – Gamification realtà aumentata virtuale e mista

– Esperto Giovanna Giannone Rendo ID 69127

5) Internet delle cose IoT 2 (livello base) – Esperto Antonio Di Giacomo ID 66517

6) Internet delle cose IoT 3 (livello avanzato) – Esperto Antonio Di Giacomo ID 68580

7) Internet delle cose IoT 4 (livello base) – Esperto Antonio Di Giacomo ID 68261

8) Internet delle cose IoT 5 (livello avanzato) – Esperto Antonio Di Giacomo ID 68321

9) Mondi digitali e scuola 3 (docenti inf. e primaria) – Esperto Rosalia Pannitti ID 68179

10) Mondi digitali e scuola 4 (docenti primo ciclo) – Esperto Rosalia Pannitti ID 68283

11) Mondi virtuali e aumentati a supporto della didattica (docenti secondaria)

– Esperto Caterina Coluzzi ID 69129

CASERTA I percorsi formativi del progetto Percorsi Formativi Interregionali – Nuove metodologie

didattiche al Giordani sono:

1) Il Digital Storytelling tra metodologia e tecnologia – Esperto Licia Landi ID 68245

2) Metodologie didattiche innovative e utilizzo delle tecnologie nella didattica

– Esperto Daniela Di Donato ID 68275

3) I.O.T Internet of Things (Internet delle cose) – Esperto Francesco Procida ID 68247

4) STEM by Me – Esperto Mauro Sabella ID 68244

5) Gamification – Esperto Annalucia Nardi ID 68250

Ad ogni intervento formativo sono ammessi massimo 30 docenti tenendo conto dell’ordine

di iscrizione.