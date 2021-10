FOTO e VIDEO. Sciopero generale

Caserta. ieri giornata di sciopero generale. A Caserta e provincia ci sono stati 3 presidi particolarmente significativi: una alla DHI di S. Maria Capua Vetere per la messa in sicurezza del cantiere; nel capoluogo hanno manifestato la ditta di pulizia Splendor in via Sud Piazza d?Armi e sempre i lavoratori delle pulizie della Team Service dinanzi al nosocomio casertano. Questi ultimi in particolare rivendicano i mancati pagamenti da 2 mesi oltre che mancanza di vestiario adeguato per lavorare. Non sono stati sottoposti alle visite mediche di rito. Tante famiglie che da Ferragosto non vengono retribuiti. Storie di difficoltà, di diritti negati, di dignità calpestate. E monta la protesta, pacifica ma determinata.

