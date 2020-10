FOTOGALLERY. Esclusiva. Plastic free ripulisce tutta la collina di San Michele

Quella che vi mostriamo nella nostra fotogallery è la sintesi dell’ultima raccolta in provincia di Caserta, prima del parziale lockdown che probabilmente sospenderà temporaneamente l’onda blu di volontari che dove passa, al pari di un Attila buono, moderno e amante del mondo in cui vive, non fa crescere più sporcizia, o almeno si spera.

I volontari stamattina per la terza volta hanno letteralmente preso d’assalto la collina di San Michele. Coordinati da Venezia Renato, referente regionale che insieme a Nobile Pasquale e Salvato Campolattano, referenti locali, hanno organizzato nel fine settimana una serie di raccolte in contemporanea, in vari punti della regione, grazie anche alla collaborazione di altri referenti di zona.

Dopo aver ripulito, nelle precedenti settimane, i versanti di competenza dei comuni di Maddaloni e Valle di Maddaloni, oggi è toccato al lato che guarda Caserta, partendo dal santuario di santa Lucia. 140 i sacchi che sono stati riempiti, e, anche questa volta, non solo di plastica. Plastic free si è preoccupata di differenziare i vetro, l’ indifferenziata, gli ingombranti, qualche rifiuto speciale. Perché davvero si trovano le cose più impensabili: da rotelle di biciclette, a fornetti, a bottiglie fuori produzione da 20 anni, ma anche recentissima amuchina e mascherine. Indice che, nonostante si stia facendo tanto per riqualificare la nostra terra, la strada è ancora lunga e le persone vanno educate e sensibilizzate quanto meno a non sporcare.

E Plastic Free sta pensando anche a questo. Tante novità e nuovi progetti sul tema sono pronti. Stiamo lavorando ad iniziative mirate – ci ha spiegato il referente Renato Venezia – chiaramente, per ora, nei limiti delle restrizioni. Ma siamo comunque operativi e a breve vi dettaglieremo sulle novità.

