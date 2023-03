FOTOGALLERY. L’ANFI inaugura la stele commemorativa della Guardia di Finanza con una cerimonia solenne e partecipata

Maddaloni – Nella giornata in cui ricorre la proclamazione del Regno d’Italia, l’ANFI di Maddaloni ha organizzato nella centrale piazza Matteotti una cerimonia per inaugurare la stele commemorativa restaurata. La stele è rappresentata dalla lira musicale che da oggi è corredata da tre targhe che ricordano il ruolo e l’impegno della Guardia di Finanza nella città di Maddaloni nonché l’istituzione di una fanfara musicale che era protagonista di eventi in città insieme alla banda cittadina nei primi decenni del 1900.

Ospite d’onore è stata appunto l’attuale Fanfara della legione allievi della Guardia di Finanza di Bari, che ha aperta ufficialmente con il suo arrivo la solenne cerimonia tenutasi alla presenza di autorità militari e civili.

Padrone di casa il sindaco di Maddaloni Andrea De Filippo, che nel suo intervento di alto spessore civico e culturale ha auspicato il ritorno di questo prestigioso corpo in città. Con lui il presidente della sezione ANFI di Maddaloni il luogotenente Giuseppe Farina e il presidente nazionale dell’ANFI, il gen. Pietro Ciani che ha espresso apprezzamento sulla qualità dell’iniziativa.

Non sono mancati momenti di pura commozione nel momento dell’inaugurazione delle targhe, una delle quali dedicata al tenente cav. Michele Tagliafierro, che ha iniziato questo percorso che si è realizzato oggi. A rappresentarlo la vedova con le due figlie, che sono state omaggiate di un bouquet dal vicecomandante provinciale della Guardia di Finanza di Caserta il tenente colonnello Carmine Iuliano. La cerimonia è stata seguita dal concerto della Fanfara del battaglione allievi diretta dal luogotenente Gregorio Pasquino, che, nella chiesa dell’Annunziata ha allietato i presenti con melodie che fanno parte della storia della musica mondiale.

Una giornata conclusasi con la visita dell’ex caserma dell’Annunziata, che oggi ospita la Fondazione Villaggio dei Ragazzi – don Salvatore d’Angelo, mantenendo così, seppur in vesti diverse, la sua mission di ente formatore per le nuove generazioni.

La cerimonia è stata presentata dalla giornalista Lucia Grimaldi. L’evento è stato trasmesso in diretta da NEW RADIO NETWORK.

Un momento molto sentito non solo per la Guardia di Finanza ma per la cittadinanza tutta, che ha visto, insieme alle autorità, la presenza degli studenti e di tanti cittadini che oggi hanno, grazie all’impegno dell’ANFI sul territorio, un motivo in più per essere orgogliosi della loro storia e della loro città.

Per le foto si ringrazia Michele Pagliaro.