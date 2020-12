Fotoreportage a Maddaloni. L’area verde di via Cornato

Maddaloni – Continuano i reportage di Belvederenews nei vari quartieri. Questa settimana ci siamo recati, dietro segnalazione di numerosi lettori, in via Cornato. L’area fotografata è uno spazio verde prospiciente i nuovi parchi di una delle zone residenziali di Maddaloni, tra via Cornato, via Appia e via Montella. Tale area risulta ancora di competenza dei residenti dei suddetti parchi, pertanto la manutenzione sarebbe a cura dei residenti. Le foto evidenziano un forte stato di degrado,. Uno spazio non molto esteso ma letteralmente abbandonato. Spicca su tutti un alberello spezzato di netto, forse dal maltempo, che costituisce un serio pericolo. Abbatterlo non sarebbe complicato, ma intanto sta lì. I marciapiedi sono tutti rotti: non c’è una soglia calpestabile. Insidioso passeggiarci, impensabile farci giocare i bambini.

Tanta infine la sporcizia e l’ immondizia accumulata.

Auspichiamo, come di consueto che questa segnalazione arrivi , in questo caso, agli amministratori dei condomini di pertinenza per mettere in sicurezza questo spazio ed attrezzarlo adeguatamente visto che, tra qualche mese può essere sfruttato per trascorrere un pò di tempo all’aperto.