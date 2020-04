Francesco Di Ceglie, dona 800 pacchi di pasta alla Croce Rossa

Caserta continua a dimostrarsi una città solidale. Da quando è scoppiata l’ emergenza Covid-19 infatti sono stati tanti i privati e le associazioni di volontariato che sono scesi in campo nel nome della solidarietà . Oggi, martedì marzo, è stata la volta di Francesco Di Ceglie proprietario della pizzeria Monfortino sita a Centurano.

Francesco ha donato alla croce rossa di Caserta 800 pacchi di pasta di tutti i tipi, 130 bottiglie di olio, 100 buste di latte,80 pacchi di zucchero e nei prossimi giorni consegnerà anche biscotti e tonno. Come noto i volontari della Croce Rossa stanno provvedendo alla distribuzione dei pacchi alimentari alle famiglie che in seguito alla Pandemia in atto versano in grave indigenza economica. La Croce Rossa di Caserta ha aderito insieme ad alcune associazioni di volontariato territoriali al progetto Welfare del comune di Caserta.