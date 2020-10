Fratelli D’Italia Caserta .De Luca: Il default del Servizio Sanitario Campano.

Comunicato Stampa Coordinamento Provinciale -Caserta Fratelli D’Italia

“C’era una volta uno sceriffo, che insultava senza mezzi termini i Governatori delle altre Regioni asserendo che a causa della loro mediocrità, la situazione pandemica era fuori controllo, mentre la Campania si stava salvando grazie alla sua innata lungimiranza e pragmatica gestione………”

Il Presidente De Luca, nello scorso periodo pandemico, ha ritrovato un vigore forse smarrito in precedenza, tale nel trasformarlo in uno showman da fare invidia a chi lo fa di mestiere. Dirette fb in cui ha dato il meglio di se, minacciando di usare il lanciafiamme ed i droni per disperdere la folla ed evitare gli assembramenti. Monologhi su monologhi, manie di grandezza, assolutamente ingiustificate, strumentalizzando la tragedia epidemiologica che ha colpito in modo nefasto il nord Italia e che per mera fortuna la Campania e le regioni del sud ne sono uscite quasi indenni.

Se la Campania è riuscita a contenere i contagi ed il numero dei decessi, di certo non è merito dei “diktat” del Governatore, che all’epoca era uscente, ma grazie al lockdown nazionale, previsto dal Governo, misura necessaria per evitare il peggio.

De Luca con le sue parodie tragicomiche, il suo assolutismo misto al paternalismo,un vero e proprio lavaggio del cervello per i cittadini campani, ci ha guadagnato in termini elettorali. Tant’è che è stato rieletto con una percentuale quasi bulgara. Troppo facile ed indecente vincere così, facendo leva sui timori e le paure dei cittadini, raccontando mezze verità, vendendo illusioni.

La situazione odierna in Campania è tragica. Nelle ultime 24 ore il numero dei contagi è arrivato a 662 positivi, su 110 posti letto disponibili in terapia intensiva, 65 sono già occupati e su 820 posti letto di degenza, 684 sono occupati. Basta fare una semplice operazione aritmetica per comprendere che siamo in piena emergenza sanitaria

Lo “sceriffo solo chiacchiere senza distintivo” cosa ha fatto di concreto nei mesi scorsi per organizzare il Sistema Sanitario Campano di cui è il responsabile? Ben poco e lo dimostrano le terribili inconcludenze.

Solo ieri è stato collaudato il Covid hospital modulare di Caserta, costato svariati milioni di euro, dopo mesi sono stati disimballati i ventilatori polmonari e si è scoperto che sono dotati di comandi e sistema di allarme in lingua tedesca, lo si evince da un servizio di FANPAGE. Ovviamente in tutto