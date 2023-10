Frignano. Roberto Fico a Frignano per parlare di autonomia differenziata

“Frignano, 09/10/2023 – L’evento “Autonomia differenziata: una proposta spacca Italia”, organizzato da Aldo Simonelli, Consigliere Comunale di Frignano, e promosso dal Movimento 5 Stelle, rappresenta un’importante occasione per affrontare con franchezza e apertura il delicato tema dell’autonomia differenziata.

La proposta di legge della Lega, che mira ad assegnare maggiori poteri legislativi alle Regioni, soprattutto nei settori chiave come la sanità, l’istruzione e i trasporti, sta suscitando profonde preoccupazioni. Si teme che questa proposta possa ampliare le divisioni tra le regioni del Nord e del Sud, mettendo a rischio l’uguaglianza e l’equità su tutto il territorio nazionale.

L’evento si terrà sabato 14 ottobre alle 17:00 in Piazza della Repubblica a Frignano, ed è aperto a tutti, senza distinzioni. Promuoverà un dialogo inclusivo su questa importante questione, ponendo l’accento sulla necessità di una discussione informata e costruttiva.

Le principali preoccupazioni riguardano la possibile mancanza di risorse necessarie per garantire servizi uniformi in tutto il paese e il rischio di limitare il ruolo del Parlamento nella definizione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP). Inoltre, il disegno di legge non offre chiarezza sulla destinazione delle risorse per i servizi essenziali.

Aldo Simonelli, Consigliere Comunale di Frignano che introdurrà l’evento, ha dichiarato: “L’autonomia differenziata voluta dal Governo è pericolosa, è nostro compito coinvolgere tutte le parti sociali per fare chiarezza.”

L’evento ospiterà importanti relatori e ospiti speciali, tra cui:

– Giuseppe Buompane, Coordinatore Movimento 5 Stelle – Provincia di Caserta.

– Enrica Alifano, Deputato della Repubblica.

– Marco Tiberii, Professore Ordinario di Diritto Pubblico e Amministrativo, con un intervento tecnico si occuperà dei profili giuridici del disegno di legge.

– Roberto Fico, Presidente della Camera dei Deputati XVIII Legislatura.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare e a contribuire al dibattito su un tema cruciale per il futuro del nostro paese.”