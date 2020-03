Furto con destrezza a Napoli ai danni di due anziani, ai domiciliari due pregiudicati

NAPOLI – I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Napoli Bagnoli hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dall’Ufficio GIP presso il Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica partenopea, Settima Sezione, nei confronti di due indagati raggiunti da gravi indizi di colpevolezza per il reato di furto aggravato, commesso con destrezza ai danni di una coppia di anziani.

In particolare, i due indagati, un 53enne e un 40enne, in concorso tra loro, lo scorso 29 ottobre 2019, presso l’ufficio Postale di Cavalleggeri d’Aosta di Napoli, in via Campegna, dopo aver individuato una coppia di anziani che avevano appena prelevato del denaro, li hanno poi seguiti ed avvicinati.

Uno dei due, per strada, ha avvicinato la coppia col pretesto di riferire di un grave incidente stradale in cui era rimasto coinvolto il figlio, aggiungendo una serie di informazioni che hanno in breve confuso le vittime. Con chiaro e lucido intento criminoso, con la scusa di indicare alla vittima in quale parte del corpo la persona investita dal figlio accusasse malore, si impossessavano della somma in denaro appena prelevata (1.450 euro), custodita nella tasca della povera vittima (che nel frangente non si è accorta di nulla).

Grazie alla collaborazione della coppia e col supporto delle telecamere di videosorveglianza istallate all’interno dell’Ufficio Postale, è stato possibile risalire all’identità dei due rei. I due, in casa anche per effetto dell’attuale allarme sanitario, sono stati raggiunti dai Carabinieri e sottoposti, presso le rispettive abitazioni, agli arresti domiciliari come disposto dal GIP.