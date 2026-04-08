Furto degenerato in violenza, arrestato 35 enne

Nel pomeriggio di ieri 7 aprile, a San Nicola la Strada (CE), i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato in flagranza di reato un 35enne di Caserta, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di rapina impropria.

L’uomo è stato sorpreso all’interno di un esercizio commerciale mentre si allontanava dopo aver sottratto merce di vario genere, non riconducibile ai beni di prima necessità. Scoperto da un dipendente, lo ha minacciato e aggredito fisicamente nel tentativo di garantirsi la fuga.

La refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.

L’arrestato è stato quindi condotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.