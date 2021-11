G. ALVITI, ATTACCA IL SINDACO DI NAPOLI

Il primo atto del sindaco di Napoli, appena eletto al primo turno e seduto sulle macerie di un Comune con i conti in rosso e una macchina amministrativa disastrata, è una minaccia: “Senza risposte, sono pronto a lasciare”, dice Manfredi.

Gaetano Manfredi attende risposte – “un intervento” – dal Governo “non oltre la Finanziaria”, e in mancanza di risposte, dice, “non credo che si potrebbe andare avanti in queste condizioni”.

Ancora più grave un ultima affermazione

Farei una valutazione con i cittadini e le forze politiche. Devo dare risposte. Non possiamo ingannare i napoletani, che si sono espressi con una scelta netta. È come fare la Formula 1 senza benzina. Una Napoli che fallisce non è nell’interesse di nessuno

Orbene se un ” Magnifico Rettore ” oramai conclamato Smemorato di Collegno per altre sue uscite in primis le dimenticate conoscenza con candidati che l hanno sorretto o erano pronti a farlo , fa nascere spontanea la domanda… Mi scusi signor Sindaco ma lei lo è o lo fa?

No perché non mi venga a dire che prima e durante la sua campagna elettorale non sapeva che la città era sul lastrico tanto è che lei in un primo momento rifiutò la candidatura poi ci fu la folgorazione sulla via di Damasco.

Signor sindaco Manfredi alias lo smemorato di Collegno fa bene a dimettersi ancora prima di inanellare una serie di schiaffoni sociali che ridimensionano la Vs figura e si goda le luminarie, credo riciclate, che stanno installando.

Assolutamente aspettiamo le vostre dimissioni almeno che…..qualcuno non decida di salvarvi con uno sforzo obtorto collo.

Ha dichiarato Giuseppe Alviti responsabile Dipartimentale di Forza Italia per la sicurezza e la vivibilità