G. Iarobbino nuovo direttore dell’Ospedale di Piedimonte Matese

Sarà Gianfausto Iarrobino, il nuovo direttore dell’Ospedale di Piedimonte Matese.

Cambi nella direzione anche all’ Ospedale Melorio di Santa Maria Capua Vetere, Giuseppe Rota assume anche egli l’incarico di direttore del nosocomio sammaritano.

I due nuovi incarichi sono stati formalizzati nella mattinata di ieri, con Diego Colacicco che si occupava della direzione dei due ospedali che è andato in pensione.

La nomina è stata formalizzata dal direttore dell’ASL di Caserta F. Russo, l’ospedale Melorio sta tornato diciamo alla normalità dopo esser stato per oltre un anno un presidio per quel che concerne il covid. Anche l’Ospedale di Piedimonte Matese, al centro di molte polemiche sta cercando di rilanciarsi sotto il profilo degli interventi chirurgici, in parte proprio grazie al contributo che stava dando Gianfausto Iarrobino in servizio presso quell’ospedale.