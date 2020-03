Gennaro De Crescenzo: La musica che gira intorno a “N’atu sole”

Il suo nome appare quest’anno nella nuova stagione teatrale 2019/2020 del Teatro Salvo D’Acquisto, il 3 dicembre con un inedito spettacolo sold out dal titolo “Musica per Napoli… Donare è Amore”, un connubio tra musica e solidarietà. Gennaro De Crescenzo, segna il suo esordio, con un cd di brani editi ed inediti dal titolo “Musica per Napoli“ nel 2017, fino ad arrivare a Casa Sanremo 2018 conseguendo il terzo posto.

Appartenente ad una famiglia da sempre legata alla musica e alla cultura napoletana, con il nuovo brano “N’atu sole” scritto da Mikele Buonocore arrangiamento di Ennio Mirra inserito in Evergreen Musica senza tempo Vol.1 prod. nyobass distribuzione Artist First powered by Future Artist , alla registrazione del brano hanno collaborato Maurizio Epoca al pianoforte e Martino Brucale ai fiati (sax soprano e clarinetto).

Il singolo “N’atu Sole” parla dell’ amore, la lontananza di un amore, il mollare tutto e il riprendersi tutto, aspettando il domani che possa migliorare. ”

N ‘atu Sole” è speranza in una vita migliore, in un amore che può migliorare.