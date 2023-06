Gerardo Bianco, a Caserta il ricordo degli ex allievi salesiani

CASERTA – L’Unione Exallievi Don Bosco «Umberto Cirillo» ricorda Gerardo Bianco – ex allievo della casa salesiana di Caserta – con un incontro che si terrà giovedì 22 giugno alle 18.00 presso la sala Don L’Arco dell’Istituto Salesiano «Sacro Cuore di Maria» sito in via Roma n.73.

Dopo i saluti del direttore della casa, don Antonio D’Angelo, e del presidente dell’Unione Exallievi, Gennaro Iannotti, il ricordo del politico casertano sarà affidato al figlio, Fazio Bianco, ed all’ultimo segretario del Partito Popolare Italiano, Pierluigi Castagnetti. A questi si aggiungeranno le memorie personali di amici e colleghi di Gerardo Bianco ed exallievi della casa salesiana di Caserta. A moderare l’incontro il giornalista Nando Santonastaso.

Gerardo Bianco, originario di Guardia Lombardi (Avellino) è stato ex allievo del liceo classico dell’allora Collegio Salesiano di Caserta per, quindi, laurearsi in lettere classiche all’Università degli Studi di Parma diventandone, poi, docente universitario di storia della lingua latina e letteratura latina. È stato esponente della Democrazia Cristiana, del Partito Popolare Italiano (di cui è stato segretario e presidente), della Margherita e del movimento, di breve durata, Rosa per l’Italia.

È stato deputato per nove legislature ricoprendo vari incarichi parlamentari, tra cui quello di capogruppo della Democrazia Cristiana, presidente dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa e vicepresidente dell’aula stessa e Ministro della Pubblica Istruzione dal 27 luglio 1990 al 13 aprile 1991.

Morto a 91 anni lo scorso dicembre, il presidente Sergio Mattarella lo ha definito un «leale servitore delle istituzioni, politico appassionato, ricco di cultura e umanità».