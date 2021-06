In un intervista rilasciata hai colleghi di Lady Radio, il presidente della lega pro ha parlato del prossimo consiglio federale.

Queste le parole di Ghirelli:” Parleremo di riammissione e ripescaggi e di cosa potrebbe succedere in caso di mancata inscrizione. Per il momento la situazione reale del Catania ancora non la conosciamo, quando arriveranno le carte poi si valuterà il da farsi”.