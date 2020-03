Gianluca Iannucci risponde a Michele Miccolo : le dono i miei compensi a patto che acquisti libri

Caserta Continua il botta e risposta tra il Capogruppo Consiliare e Coordinatore cittadino del PSI Gianluca Iannucci e il Segretario Cittadino di Speranza per Caserta Michele Miccolo.

Riportiamo integralmente la nota a noi pervenuta da Gianluca Iannucci

.” Finalmente,a seguito delle parole del commissario cittadino di Speranza per Caserta Michele Miccolo- ha dichiarato Iannucci- tutti i miei dubbi sono dipanati. In quattro anni di scontri politici mi sono spesso chiesto se mi trovassi di fronte ad un manipolatore e ad un mistificatore oppure dinanzi ad persona che ignora le più’ basilari regole della politica e della democrazia. Ora ho la certezza che egli appartiene alla seconda categoria.

il Sindaco Carlo Marino ci aveva visto lungo quando, nel corso di un consiglio comunale si era rivolto ai consiglieri di Speranza per Caserta con un laconico ” dovete studiare!” . Questa espressione, nell’ occasione , fu rivolta dal Sindaco al consigliere Apperti, persona che stimo tantissimo , in merito alla disamina di alcuni atti Amministrativi; ma oggi tale frase può’ essere perfettamente mutuata nei confronti di Michele Miccolo e mi riferisco alla cultura generale se non alla grammatica italiana.

Ma procediamo con ordine

Da cosa ha dedotto il nostro eroe la mia volontà di continuare i lavori di commissione? credo che le affermazioni di Miccolo a riguardo rappresentino un vero e proprio atto di sciacallaggio politico . In un momento cosi’ delicato utilizzare la vicenda coronavirus per avere visibilità è stato inopportuno e fuori luogo. Per onore alla verità ribadisco il concetto da me espresso e che probabilmente il gruppo di Speranza in modo tendenzioso ha voluto usare a proprio piacimento.

Ho solo asserito che i Presidenti di commissione, in un momento cosi’ importante, devono essere ancora di più garanti delle istanze dei consiglieri comunali e decidere insieme al Sindaco, in modo democratico, cosa fare. E’ chiaro che il segretario cittadino di Speranza per Caserta ha anche la memoria corta:ha già dimenticato infatti che proprio il gruppo consiliare di speranza pochi giorni fa si è fatto promotore di un documento , inviato al Prefetto, nel quale ha denunciato la mancanza di democrazia in seno al consiglio comunale .

A distanza di pochi giorni poi, gli Speranzini hanno dimostrato tutta la loro incoerenza e, senza un benchè minimo confronto con nessuno, hanno proposto la sospensione dei lavori delle commissioni consiliari.

A casa mia questa si chiama cialtronaggine. Caro Signor Miccolo, questo è il motivo per il quale da sempre non siete mai riusciti a trovare sponda ne con la maggiorana ne con l opposizione. La vostra azione politica è stata e rimarrà’ effimera. Tuttavia la invito ufficialmente a fare il conto delle sedute delle commissioni consiliari da quando è iniziata la crisi fino a quando finirà . Al termine sarò lieto di donare a lei personalmente tutti i miei emolumenti ,a patto che li spenda in una libreria. Ne ha davvero bisogno.”