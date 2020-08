Giorgia Meloni alle Tre Farine oggi. Motivi politici o altro?

La Meloni, oggi era in compagnia di alcune persone del suo staff alle Tre Farine, ed è ripartita subito dopo il pranzo per la Puglia, ivi diretta per la campagna elettorale per gli esponenti della Destra, con Raffaele Fitto candidato presidente.

In Campania Fratelli d’Italia punta ad essere il primo partito della coalizione.



In provincia di Caserta, si sono candidati Gimmi Cangiano, Alfonso Oliva, Alfonso Piscitelli, Damiano De Rosa, Giuseppe Mariniello, Carmela Russo, Mariagabriella Santillo, Lucia Cerullo.