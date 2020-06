Giorgio Magliocca scende in campo contro De Luca

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del presidente della Provincia Giorgio Magliocca in cui ufficializza la sua discesa in campo contro il governatore uscente De Luca e si propone come candidato della coalizione.

Caserta – Il presidente della provincia di Caserta, Giorgio Magliocca, abbandona i tatticismi e si propone come candidato alla presidenza della Regione Campania per il centrodestra.

“Credo”, premette Magliocca ad Anteprima24.it, “che Stefano Caldoro sia il miglior candidato per il centrodestra. Lo credo non solo perché lo ha indicato Silvio Berlusconi ma anche per mia convinzione personale. Stefano garantisce unità ed equilibrio. Poi, è chiaro, nel caso i leader nazionali dovessero virare su altri nomi metteremo comunque in campo tutto il nostro impegno e il nostro entusiasmo per contribuire a vincere la prossima campagna elettorale”.

Magliocca lancia la sua candidatura: “Nel caso in cui il presidente Berlusconi dovesse aderire alla richiesta di individuare nomi con altre caratteristiche, non esiterei a proporre il mio nome”.