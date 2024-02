Giornata sulle donne, al via Video Contest promosso dall’associazione Differentemente.

In occasione della Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne, l’Associazione DifferenteMente APS lancia il video contest “Essere donna… ieri, oggi, domani…”, con l’obiettivo di premiare video che raccontino un’autentica ed originale rappresentazione del mondo femminile, un nuovo modo di vivere e di agire.

L’invito è a rappresentare la forza vitale delle donne e la capacità di reinventarsi con dignità e coraggio, di costruire piccole o grandi libertà, mettendosi in gioco nonostante gli ostacoli.

I requisiti sono:

– Avere dai 18 anni in su;

– In caso di partecipazione associata, tre quarti dei componenti del gruppo devono rientrare nella fascia d’età prevista e indicare un referente per le varie comunicazioni.

– Sono ammessi video inediti realizzati con qualsiasi tecnica, strumentazione e tipologia di narrazione.

-Il video dovrà avere una durata massima di 2 minuti.

– I video dovranno essere inviati al seguente indirizzo e-mail: differentementeaps@gmail.com, indicando nome, cognome, data di nascita e un recapito telefonico.

– Il video che riceverà più like si aggiudicherà il primo premio, mentre gli altri tre saranno assegnati dalla nostra giuria.

La cerimonia di presentazione si svolgerà presso il Museo Campano di Capua il giorno 7 marzo 2024 h 17 in occasione dell’evento “Essere donna… ieri, oggi e domani…”

La scadenza è fissata per il 1 marzo 2024.