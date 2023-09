“Giornate Europee del Patrimonio”/Prime piogge autunnali nel fine settimana: il programma aggiornato delle GEP alla Reggia di Caserta

Le Giornate Europee del Patrimonio alla Reggia di Caserta bagnate dalle prime piogge autunnali.

Questo il programma aggiornato:

Sabato 23 settembre – Gli Appartamenti Reali saranno aperti dalle 8.30 alle 22.15, con ultimo accesso alle 21.15.

Dalle 19.30 il costo del biglietto di ingresso agli Appartamenti Reali è di due euro.

I biglietti sono acquistabili presso la biglietteria di piazza Carlo di Borbone e online su TicketOne.

I titolari di ReggiaCard 2023 accedono con l’abbonamento.

Dalle 10.15 alle 13.45 Biblioteca Palatina, nella prima sala verrà esposta l’edizione padovana del 1784 dell’Encyclopédie di Diderot e d’Alembert e la Dichiarazione dei Disegni del Real Palazzo di Caserta di Luigi Vanvitelli. Gli esperti del Museo presenteranno l’Encyclopédie, simbolo del secolo dei Lumi e il suo legame con il gruppo di artisti che animò il clima culturale del Regno di Napoli tra la seconda metà degli anni ‘60 e gli anni ’90 del ‘700.

Dalle tecniche di fabbricazione dei libri a stampa, descritte nella Diderot – d’Alembert, si passerà al progetto della Dichiarazione, opera su cui poggia tutto il progetto della Reggia di Caserta.

A seguire, nella terza sala, verrà illustrato dal personale del Museo il progetto dell’allestimento della Biblioteca Palatina.

Dalle 10 alle 12.45 e dalle 14.15 alle 17.45 visite al Teatro di Corte con la collaborazione del Touring Club Italia.

Dalle 20 alle 21.30, Concerto in Cappella Palatina dell’Orchestra da Camera di Caserta, diretta da Antonino Cascio, con il flautista Mario Bruno.

I musicisti eseguiranno brani simbolo dell’architettura musicale del Settecento, la Sinfonia n.81 in sol maggiore di Franz Joseph Haydn, il Concerto in re maggiore per flauto e orchestra KV 314 di Wolfgang Amadeus Mozart e una spiritosa Sinfonia di Antonio Sacchini.

Fino alle 22.15, con ultimo ingresso alle 21.15, sarà possibile visitare l’intero percorso degli Appartamenti Reali.

Il Teatro di Corte sarà aperto la mattina e il pomeriggio per tutto il fine settimana.

Il Parco Reale e il Giardino Inglese saranno aperti nelle modalità e negli orari ordinari.

Qui tutte le info

https://reggiadicaserta.cultura.gov.it/orari.

L’iniziativa di sabato 23 settembre al Bosco di San Silvestro non potrà, invece, avere luogo causa maltempo.

Domenica 24 settembre – Reggia di Caserta – Gli Appartamenti Reali, il Parco Reale e il Giardino Inglese saranno aperti nelle modalità, negli orari e con la bigliettazione ordinari. I biglietti sono acquistabili presso la biglietteria di piazza Carlo di Borbone e online su TicketOne.

I titolari di ReggiaCard 2023 accedono con l’abbonamento.

Dalle 10.30 alle 13.30 i visitatori, accompagnati dal personale del Museo, potranno andare alla scoperta del percorso massonico del Giardino Inglese.

In caso di pioggia l’iniziativa sarà sostituita con un approfondimento in Biblioteca Palatina dedicato agli affreschi della terza sala e alle statue di Talia, musa della Commedia, e di Melpomene, musa della Tragedia.

Le sculture sono appartenenti alla collezione Farnese ereditata da Carlo di Borbone dalla madre Elisabetta.

Dalle 10 alle 12.45 e dalle 14.15 alle 17.45 visite al Teatro di Corte con la collaborazione del Touring Club Italia.

Domenica 24 settembre – Oltre la Reggia – Acquedotto carolino.

Dalle 9.30 alle 12.30 passeggiata ai Ponti della Valle.

I visitatori arriveranno fino al camminamento superiore della grandiosa opera di Luigi Vanvitelli, per godere della splendida vista della valle sottostante.

Si proseguirà percorrendo il sentiero principale nei pressi di due vecchi mulini e di una chiesetta diroccata.

Si suggerisce abbigliamento comodo e scarpe basse.

Partecipazione gratuita previa prenotazione inviando una e-mail a re-ce.acquedottocarolino@cultura.gov.it