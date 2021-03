Giornate FAI Scuola. Gli studenti del Don Gnocchi presentano la Chiesa di Santa Margherita

Maddaloni. “La Delegazione FAI di Caserta, unitamente al Gruppo FAI Giovani, nonostante le restrizioni imposte dall’emergenza pandemica da Covid -19, ha inteso partecipare all’evento nazionale delle Giornate FAI Scuola 2021, coinvolgendo alcuni importanti istituti scolastici di istruzione superiore della Provincia di Caserta. Ai Dirigenti Scolastici, ai Professori ed agli Studenti, che hanno aderito all’iniziativa, va il mio personale ringraziamento e quello dei Delegati”

Per un’intera settimana gli Apprendisti Ciceroni, giovani appositamente preparati dai volontari FAI e dai loro docenti, trasmetteranno in diretta su Instagram e in differita sui canali IGTV dai luoghi identitari del loro territorio, per permettere a tutti gli studenti di godere delle bellezze del nostro paese anche a distanza, sia da scuola che da casa.

Le Delegazioni FAI territoriali organizzano un palinsesto di dirette Instagram interamente condotte dagli Apprendisti Ciceroni, così sollecitati a mettersi in gioco in prima persona in una esperienza di educazione tra pari.

Per un’intera settimana gli studenti hanno la possibilità di scoprire meravigliosi tesori d’Italia e di approfondire la conoscenza del territorio italiano collegandosi direttamente al sito FAI Fondo Ambiente italiano o agli account Instagram delle Delegazioni territoriali FAI Tutte le visite in diretta Instagram (dove sarà possibile considerate le restrizioni COVID – 19) e/o caricate sui canali IGTV delle Delegazioni FAI saranno condotte dagli Apprendisti Ciceroni, studenti appositamente preparati dai volontari FAI e dai loro docenti: un’opportunità per avvicinare il mondo dei giovani alla storia e alla cultura italiana e di vivere un’insolita esperienza di “educazione tra pari”. Con le idee degli studenti sulla buona pratica a tutela dell’ambiente, AGN ENERGIA attiverà nuove iniziative, in linea con gli obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 definiti dall’ONU. Partecipando e registrandosi, dal 17 febbraio al 16 maggio 2021, si avrà la possibilità di vincere un premio e far dedicare alla scuola di appartenenza l’adozione di un Pino domestico centenario nel Parco dell’Abbazia di san Fruttuoso di Camogli (GE).

Il sondaggio “La tua idea green” di AGN Energia e la scelta di sostenere l’iniziativa di manutenzione del verde sono volti a sensibilizzare i giovani alla sostenibilità ambientale e completano l’esperienza di cittadinanza attiva vissuta dagli studenti in occasione di Giornate FAI per le Scuole. Il progetto si avvale del patrocinio della Commissione Europea e del Ministero della Cultura, del Patrocinio e del sostegno di Regione Campania, Regione Lazio, Regione Toscana e Provincia Autonoma di Trento ed è attuato in collaborazione con l’Associazione Nazionale dei Dirigenti e delle Alte Professionalità della Scuola. RAI è Main Media Partner dell’iniziativa.

Il Liceo Don Gnocchi di Maddaloni sarà protagonista il giorno 09 marzo alle ore 10.30 con un video realizzato nella storica chiesa di Santa Margherita a Maddaloni. Ecco una sintesi della storia della chiesa:

“Oggi risulta complesso delineare la storia della chiesa, che nel 1323 rientra tra le 7 più antiche del paese, poiché poco rimane della sua architettura medievale. Si ipotizza avesse una navata con 2 cappelle a volta sulla parete Nord. Con le opere del 700 è stato aggiunto un campanile e una navata, unite le due cappelle, ribaltato l’altare a Ovest e realizzate decorazioni, come appare oggi. La facciata conserva un portale archiacuto, resti di una colonna di spoglio, delle bucature rettangolari e del portale minore. Il portale neoclassico presenta una lunetta inquadrata da lesene tuscaniche e raffigurante l’annunciazione e la Crocifissione di Gesù. Valicato l’ingresso sul lato lungo, un arco acuto introduce al Cappellone di S. Leonardo con copertura a volta a crociera archiacuta nervata. L’ opera pittorica del Cappellone, risale al 1408 e comprende una scena centrale con l’Eterno Padre, racchiuso in una volta a crociera ogivale, con i santi evangelisti e i santi dottori della chiesa. “

La classe che ha partecipato è la III A dell’indirizzo artistico. Gli studenti che hanno realizzato il video sono Filippo Desiato e angelo elefante come regista e aiuto regista. I narratori ciceroni sono Ludovica Vigliotti, Antonietta Bove, Mattia Castaldo e Pasquale Riccio coordinati dai docenti Pierina Marotta e Angelo Scarduzio. Il gruppo è stato supportato dal capo delegazione FAI Dante Speccia, la delegata FAI scuola prof.ssa Pia Rosa Pettolino e l’arch. Valeria Papale capo gruppo FAI giovani.

Grande la soddisfazione della dirigente Anna Maria Lettieri: ” La scuola non si è mai fermata e questa è la prova concreta. O nostri ragazzi continuano a darci soddisfazioni e motivi di orgoglio, anche nelle difficoltà, Anzi con i social, con cui loro hanno familiarità e dimestichezza, riescono a dare il meglio imparando con un approccio a loro più congeniale. Voglio inoltre ricordare che questa attività è inserita nel percorso di alternanza scuola lavoro e ringraziare in primis don Antimo, parroco della chiesa, per la sua grande disponibilità e tutti i docenti che hanno lavorato con i ragazzi pe regalarci questo momento di conoscenza del territorio.”

Un evento che dà lustro alla città valorizzando il suo patrimonio ed aggiunge un altro fiore all’occhiello al Liceo Don Gnocchi, fucina di iniziative formative valide ed innovative.