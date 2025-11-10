Giovane Carabiniere perde la vita in incidente a bordo dell’auto di servizio

Foggia. Oggi, 10 Novembre, un giovane Carabiniere di 23 anni, Sebastiano Marrone, ha perso la vita mentre tornava in Caserma a San Severo, da solo sull’auto di servizio e, per ragioni ancora da accertare, ha perso il controllo dell’auto, finendo fuori strada.

Sul posto è giunto il personale del 118 ma per il giovane militare non c’era più nulla da fare.

Sebastiano Marrone proveniva da un’altra regione, dalla Sardegna, ma era in servizio in Puglia.

“Il Comandante Generale, Salvatore Luongo, e tutta l’Arma dei Carabinieri esprimono profondo cordoglio alla famiglia del Car. Sebastiano Marrone, deceduto oggi a San Severo (FG) in un incidente stradale nel corso del servizio.”: uno dei post di cordoglio per la terribile tragedia.