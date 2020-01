“Giovani in Crescendo”, 6° Concorso Nazionale di Danza a Pesaro il 18 e 19 Aprile 2020

CASERTA – L’Orchestra Sinfonica G. Rossini in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, il Comune di Pesaro e la Confcommercio, indice la sesta edizione del Concorso Nazionale di Danza che si svolgerà il 19 Aprile 2020 presso il Teatro Rossini di Pesaro.

DESTINATARI

Il concorso è rivolto agli allievi delle scuole di danza di età compresa tra i 6 e i 25 anni (possono parteciparvi anche giovani non iscritti a scuole di danza).

NORME GENERALI

Il concorso si articola nelle seguenti categorie:

– piccoli dai 6 agli 11 anni;

– juniores dai 12 ai 16 anni;

– seniores dai 17 ai 25 anni.

Saranno ammessi balletti nei seguenti generi e stili:

– classico

– moderno

– contemporaneo

– hip hop

– breakdance

– danze popolari

– musical

I balletti potranno essere presentati da gruppi o solisti.

La durata delle esibizioni non deve superare i 5 minuti per i gruppi e 3 minuti per i solisti. I candidati avranno 5 minuti per provare e per montare eventuali scenografie.

Il costo unico del biglietto di ingresso al Teatro per assistere da spettatori allo spettacolo nel corso della serata finale è di 5,00 euro.

In palcoscenico possono essere introdotti solamente oggetti o accessori necessari all’esibizione che dovranno essere installati e rimossi dagli stessi partecipanti o loro insegnanti.



Sono vietati l’uso di borotalco o altre polveri, del fuoco, di candele, di liquidi o qualsiasi materiale che può danneggiare l’esibizione degli altri partecipanti o il teatro. I partecipanti risponderanno direttamente di eventuali danni procurati al teatro.

I candidati dovranno presentarsi nel giorno e nell’ora fissati con tutto l’occorrente per l’esibizione.

Il brano musicale scelto per l’esibizione deve essere inciso sia su cd che copiato su chiavetta usb. Il cd deve recare l’etichetta con il nome del partecipante. E’ cura del partecipante ritirare a fine esibizione presso la postazione del service la chiavetta usb e il cd.

Il concorso si articola in tre fasi:

1° Fase: Selezione

2° Fase: Semifinale

3° Fase: Finale e premiazione durante la serata del 19 Aprile.

I partecipanti al Concorso Giovani in Crescendo da questa edizione e grazie ad una collaborazione con il Comune di Corinaldo ed il Gruppo Danza Oggi, avranno l’opportunità di fare la selezione a Corinaldo presso il Teatro Goldoni il giorno sabato 18 aprile dalle 9.30 alle 16.30, alla presenza della stessa commissione Giovani in Crescendo.

Nel medesimo giorno alle ore 21.15 il Teatro Goldoni ospiterà anche la VI edizione della Rassegna Corinaldo in Danza, a cui potranno partecipare di diritto, semplicemente aderendo al Regolamento della Rassegna Corinaldo in Danza che prevede in questo caso solo una quota di 10,00 euro che dà diritto a due biglietti per lo spettacolo. Info [email protected] – cell: 3483410565 – https://www.facebook.com/pg/Corinaldo-IN-DANZA-370556293427837

Le spese di viaggio e di soggiorno sono a carico dei partecipanti.

Saranno inoltre rilasciati attestati di partecipazione a tutte le scuole.

Durante tutta la durata del Concorso saranno a disposizione dei partecipanti un fotografo ed un operatore video.

Alle selezioni potranno assistere solo gli accompagnatori dei partecipanti.

Il materiale video e audio potrà essere utilizzato per scopi informativi.

Il giudizio della giuria è insindacabile, inappellabile e definitivo.

Il calendario sarà comunicato telefonicamente entro il 16 Aprile 2020.



Gli organizzatori si riservano di rinviare o annullare le selezioni, in quest’ultimo caso si provvederà alla restituzione delle quote di iscrizione già versate.

PREMI:

Piccoli 1° Premio TARGA

Juniores 1° Premio TARGA

Seniores 1° Premio TARGA

La giuria assegnerà borse di studio prestigiose ai più meritevoli.

1° classificato per ogni genere di danza Oggetti d’arte realizzati dagli allievi della Scuola del Libro di Urbino e dal Liceo Mengaroni di Pesaro.

Premio speciale Riz Ortolani (per parteciparvi bisogna danzare su musica del compositore). Oggetti d’arte realizzati dagli allievi della Scuola del Libro di Urbino e dal Liceo Mengaroni di Pesaro.

Premio speciale Rossini (per parteciparvi bisogna danzare su musica del compositore). Oggetti d’arte realizzati dagli allievi della Scuola del Libro di Urbino e dal Liceo Mengaroni di Pesaro.

Premio speciale miglior Solista per ogni genere di danza Oggetti d’arte realizzati dagli allievi della Scuola del Libro di Urbino e dal Liceo Mengaroni di Pesaro.

Premio speciale miglior Gruppo per ogni genere di danza Oggetti d’arte realizzati dagli allievi della Scuola del Libro di Urbino e dal Liceo Mengaroni di Pesaro.

Premio Refresh Il concorso partecipa al bando del Consorzio Marche Spettacolo denominato Refresh; qualora ricevesse un contributo, la commissione deciderà di sostenere i costi relativi a masterclass di ballerini professionisti presso le sedi di alcune scuole di danza vincitrici di premi.

La giuria si riserva di assegnare premi e menzioni di merito ai 2° e ai 3° classificati, ove lo ritenesse necessario.

Tra i premi: oggetti d’arte realizzati dagli allievi della Scuola del Libro di Urbino e dal Liceo Mengaroni di Pesaro.

ISCRIZIONE

L’organizzazione per la realizzazione del Concorso sostiene spese per le quali richiede ai partecipanti un rimborso come di seguito indicato:

€ 40 per i solisti;

€ 20 per ogni partecipante di gruppi o coppie.

La rinuncia alla partecipazione al Concorso non implica la restituzione della quota versata.

Il pagamento della quota prevista va effettuato tramite bonifico bancario, beneficiario Orchestra Sinfonica G. Rossini: IBAN: IT53C0306909606100000067722, Banca Intesa San Paolo Spa.

È obbligatorio specificare nella causale il concorso, il nome della scuola, la categoria e il genere o stile prescelto.

Modalità di iscrizione

L’iscrizione al Concorso dovrà avvenire entro e non oltre il 9 Aprile 2020 mediante compilazione del Modulo on-line:

https://docs.google.com/forms/d/1M5gVm5UXpFrHTWcQpCT-FYKLbprl-iT03A88w45TJi8/edit

A tale modulo on-line andrà obbligatoriamente allegato:

1) dichiarazione (all.1) resa dal Direttore della Scuola di Danza ovvero dal privato partecipante stesso (se minorenne la dichiarazione andrà resa da uno dei genitori);

2) la copia del bonifico bancario.

Per motivi organizzativi, in caso di un elevato numero di richieste, saranno prese in considerazione le iscrizioni per ciascuna categoria esclusivamente in base al loro ordine di arrivo.

GIURIA:

ANBETA TOROMANI – (http://www.anbetatoromani.it/)

ALESSANDRO MACARIO – (http://www.alessandromacario.com/)

PATRIZIA SALVATORI – (https://www.gruppodanzaoggi.com/it/la-danza-nel-cuore/)

SAUL SALUCCI – Direttore Artistico di Giovani in Crescendo

CONVENZIONI

La Riviera Incoming tour operator – Confcommercio Pesaro e Urbino è partner ufficiale del Concorso “Giovani in Crescendo” con cui ha stipulato una convenzione per il soggiorno dei partecipanti ed accompagnatori (all. 2). Riviera Incoming è il Tour Operator ed Agenzia di Viaggi della Confcommercio di Pesaro e Urbino; dal 1994 lavorano per promuovere l’offerta turistica della Regione Marche, dell’Italia e dell’offerta Estera dedicata ed utile al mondo della Scuola; Riviera Incoming Tour Operator propone e realizza offerte di viaggi e soggiorni in Italia ed all’estero per ogni tipo di segmento turistico.

SOSTENITORI

– Comune di Pesaro

– Riviera Incoming tour operator

– Confcommercio Pesaro e Urbino

– Casa editrice Cori & Camilletti

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il responsabile della Scuola di Danza ovvero il genitore esercente la patria potestà, garantisce agli organizzatori che i propri allievi/figli non violino con la loro esibizione diritti di terzi, sollevando gli organizzatori da ogni responsabilità; autorizza lo staff organizzativo alle riprese audio e video della esibizione nel corso della manifestazione; autorizza all’utilizzo delle informazioni biografiche inviate all’atto dell’iscrizione e dell’immagine/i del/i partecipante/i, nell’interesse del partecipante stesso, esclusivamente per fini promozionali inerenti la manifestazione; inoltre dichiara: di essere in possesso delle liberatorie dei genitori esercenti la patria potestà per i partecipanti minorenni e di essere in possesso delle liberatorie per i partecipanti maggiorenni; di sollevare l’organizzazione del Concorso da ogni responsabilità civile e/o penale; di aver preso visione del regolamento in tutte le sue parti e di accettarne le norme; di essere in possesso del certificato idoneità alla pratica sportiva non agonistica per ogni partecipante.

ORGANIZZATORI

– Prof.ssa Rachele Pacifico

– Orchestra Sinfonica G. Rossini

Per informazioni:

prof.ssa Rachele Pacifico

cell. +39 3207982296 (dalle ore 14.00)

tel.0721580094

e-mail: [email protected]

e-mail: [email protected]