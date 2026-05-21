La comicità si “coltiva” tra natura, ozio creativo e formazione gratuita

27 e 28 giugno 2026, nel borgo cilentano workshop, talk e live show per nuovi comici. Sono aperte le iscrizioni con chiusura il 25 maggio

Nasce MEZZAFEST il primo Comedy Campus del Sud Italia aperto al pubblico! Un laboratorio ludico e formativo, immerso nel silenzio di uno dei borghi meno popolati della Campania, per ridare alla scrittura comica il suo respiro più autentico. Nasce con questa visione MEZZAFEST, l’evento che animerà Serramezzana (Cilento, Salerno) il 27 e 28 giugno 2026, trasformando l’incantevole borgo in un’officina creativa aperta ad aspiranti comici, autori e performer.

La partecipazione è completamente gratuita per tutti gli aspiranti comici fino a esaurimento posti. Le candidature si sono aperte il 18 maggio e si concluderanno il 25 maggio attraverso il form disponibile al seguente LINK

MEZZAFEST è un esperimento laboratoriale che unisce formazione e spettacolo in un contesto dal fascino naturalistico e storico che si concluderà con uno show serale con protagonisti comici esperti e giovani promesse.

Il programma prevede: workshop di scrittura comica e tecniche performative; talk con autori, comici e professionisti del settore; spettacolo finale aperto a tutti.

Nei prossimi giorni verranno annunciati i nomi degli artisti e addetti ai lavori del mondo dello spettacolo che faranno da “facilitatori comici” per la formazione degli aspiranti comedians che, insieme ai più affermati, si esibiranno in una serata originale ed esilarante.

“MEZZAFEST nasce dall’esigenza di riportare la scrittura comica e i suoi processi creativi in una dimensione lontana dai ritmi del contemporaneo. La scelta della provincia e della natura per i workshop, i talk e lo spettacolo finale serve a riappropriarci della ‘noia’ e dell’’ozio’ come contesto creativo”, spiega il direttore artistico Davide DDL.

Il comune di Serramezzana è tra i più tranquilli e affascinanti borghi del Cilento e si trova a breve distanza dal rinomato litorale costiero di Agnone e dalle colline coltivate a ulivi. È il punto di partenza ideale per esplorare bellezze naturali e storico-culturali, ma anche il luogo perfetto per rallentare, ascoltare e far emergere l’ironia autentica.

Mezzafest è prodotto da Graf srl in collaborazione con Acta Progettazioni Aps nell’ambito del progetto Resta Qui con la partnership di Full Heads Comedy e dei collettivi Allert Comedy e Standappura con la direzione artistica di Davide DDL.

Social Media

https://www.instagram.com/mezzafest/

Contatti generali

Email: infomezzafest@gmail.com

https://fullheadscomedy.it/