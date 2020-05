Giugliano, l’ex sindaco Poziello: “Taglio delle tasse ai commercianti. Campi rom? Impossibile da gestire”

GIUGLIANO (NA) – “Subito il taglio della Tari e della Tosap ai commercianti di Giugliano per almeno 3 anni. E’ l’unica opportunità per non vedere decine di serrande chiuse nelle prossime settimane”. Antonio Poziello, ex sindaco di Giugliano in Campania nonché presidente dell’Ato Napoli 2 analizza la crisi economica che si sta già abbattendo sul territorio giuglianese, in una diretta sul portale social CampaniaLike.

L’ex primo cittadino ha parlato anche del campo rom di Giugliano sottolineando che “durante il mio mandato sono arrivati in città ben 11 parlamentari e 5 consiglieri regionali ma quel campo è ancora lì. Il sindaco non ha alcun potere di risolvere il problema”.

Nel dettaglio l’ex sindaco nonché prossimo candidato alla guida di una coalizione che punterà alla vittoria delle elezioni amministrative ha parlato anche degli aiuti economici alle famiglie, dando anche indicazioni importanti al commissario: “Servirebbe trovare i fondi necessari per aiutare i giuglianesi tagliando i costi di gite per anziani, mensa scolastica e trasporto scolastico. Visto che è un servizio che sicuramente non sarà concesso ai cittadini.

E poi serve immediatamente una sburocratizzazione della macchina amministrativa: oggi se c’è un pazzo che vuole investire nella nostra città deve poterlo fare subito. Non deve per forza di cose attendere il silenzio-assenso dopo 90 giorni. Serve un tavolo tecnico anche con le associazioni di categoria, per parlare appunto di azzeramento della Tari e della Tosap e di agevolare le nuove attività puntando al taglio per almeno 3 anni”.

Sui 2 chilometri e oltre di spiagge è chiaro: “Serve un accordo con i gestori dei lidi o con le associazioni per recuperare le spiagge libere. Chi non può permettersi di andare in un lido dovrà avere la possibilità, qualora fosse possibile, di andare a fare un bagno”.

E quindi una battuta sul futuro: “Sono sempre stato determinato nelle mie scelte, il Comune di Giugliano in Campania merita di essere gestito da persone democraticamente scelte dalla popolazione. Spero che si possa andare il prima possibile al voto. E ovviamente non cambio idea: sarò candidato sindaco”.