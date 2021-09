Giusy e Domenico sposi a Marechiaro

Maddaloni (CE). Nel pomeriggio odierno, nella splendida cornice di Marechiaro, uno dei luoghi romantici per eccellenza che tutto il mondo ci invidia, sono convolati a nozze Giusy Melillo e Domenico Tarallo, dopo ben 12 anni di fidanzamento. La sposa è la figlia di uno degli agenti storici della Polizia Municipale cittadina, Salvatore Melillo, da qualche mese anche comandante della Polizia Municipale di Alife. I testimoni del rito nuziale sono stati i rispettivi fratello e sorella dei neo coniugi, Orlando e Mariateresa

Naturalmente tanta è l’emozione e la commozione di queste ore, tanto degli sposi quanto dei genitori Maria e Salvatore per la sposa e mamma Rosa che ha accompagnato lo sposo.

Noi della redazione, a nome dei tanti amici e conoscenti degli sposi e della loro famiglia auguriamo a Giusy e Domenico che la loro vita sia sempre ricca di sorrisi e di amore, come in questo giorno, con l’affetto delle persone a loro care.

“Quaado l’amore è stato pescato… sarà per sempre”. Con questa frase hanno invitato parenti ed amici al loro matrimonio. E noi aggiungiamo che sia sempre una pesca ricca di tutto ciò che il vostro cuore desidera!

Auguri!