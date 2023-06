Gli allievi di canto della Start music Academy sbancano al concorso nazionale vota la voce Caserta

Lunedì sera al teatro buon pastore di Caserta gli allievi del M°Daniele Dogali fanno bottino pieno al concorso, nelle categorie Baby, giovani e giovani over.

I giovani cantanti difronte ad una giuria capitanata dal grande maestro del Festival di Sanremo Enzo Campagnoli hanno dato prova delle loro qualità canore, a partire dai baby Luigi di Nuzzo, Maria Teresa Migliore, Delia Carosone, Finelli Alessia., Giuseppe Nuzzo, Nuzzo Nicole, piscitelli Angela

Raggiungendo tutti con il massimo dei voti il primo posto.

Nella categoria Giovani, Antonella benedetto si aggiudica il secondo posto e l’accesso diretto al concorso di potenza, Jada della Valle chiude il podio con il terzo posto e Noemi Pastore viene premiata con il premio migliore interpretazione.

Nella categoria giovani over si aggiudica il primo posto assoluto Vito I

arniero riscuotendo il massimo dei voti e i complimenti da tutta la giuria, il giovane cantante dichiara sui social e in teatro sono ancora scioccato.. Devo ringraziare dal profondo del mio cuore il maestro Dogali per avermi dato questa grande possibilità .. Per me è una grande rivincita su tante cose.. questa vittoria di Vito aggiunge il Maestro Dogali è una vittoria che dimostra che niente è impossibile, perché la musica non ha barriere e non fa differenza e Vito ha dimostrato che la musica fa bene alla Vita.

Durante la premiazione il Maestro Campagnoli ieri sera aggiunse che molti giovani dovrebbero prendere esempio da Vito, per il suo impegno e per la sua determinazione.

Dopo queste parole non ci resta che fare i complimenti a questi giovani artisti augurando loro di raggiungere i propri sogni.