Gli alunni dell’IC Aldo Moro al Laudato SI.

Nella mattinata di lunedì presso l’Auditorium Provinciale di Caserta in Via Ceccano, gli alunni della classe quinta della scuola primaria e gli alunni dell’orchestra del percorso musicale della Scuola Secondaria di I Grado dell’Istituto Comprensivo “Aldo Moro” di Marcianise hanno preso parte al Festival “Laudato Si’ – Le scuole raccontano come abitare il Creato”. Nella giornata dedicata a “Cyberbullismo: impariamo a gestirlo”, gli allievi hanno portato sul palco riflessioni, video e brani musicali frutto del loro lavoro. L’orchestra ha suonato il brano di Riz Ortolani “Fratello Sole, Sorella Luna” dedicato a San Francesco ed ispirato alla sua vita, i giovani musicisti sono stati sapientemente guidati dai loro Maestri, Domenico Birnardo per la Tromba, Francesco Saverio Di Lillo per il clarinetto, Luigi Ciriello per il violino e Venere Carbisiero per il pianoforte oltre alla docente Saveria Salvatore. Gli alunni della primaria invece hanno inscenato una coreografia sulle note del brano di Michael Jackson “Heal the World” guidati dalle maestre Maria Rosaria Foresti e Maria Assunta Piccirillo. All’evento erano presenti anche rappresentanze degli Istituti Comprensivi “Don Milani” di Caserta, “Imposimato” e “Aldo Moro” di Maddaloni. “Unire cura del Creato e cura delle relazioni: perché abitare bene il mondo significa anche abitare bene il web, con rispetto, consapevolezza e responsabilità”, bravissimi gli alunni e i docenti che li hanno guidati in questo percorso di cittadinanza attiva