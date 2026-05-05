Tradimenti e risate domenica al Qua…si Teatro Antonio Allocca”

SAN NICOLA LA STRADA – Il Qua…si Teatro “Antonio Allocca” si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più leggeri ed esilaranti della stagione. Domenica 10 maggio 2026, alle ore 18:30, va in scena la commedia brillante “Non tutte le corna vengono per nuocere”, con la Nuova Compagnia di Teatro Popolare, firmata da Eva De Rosa e Massimo Canzano.

Un teatro che resta presidio culturale

Nel cuore della città, il Qua…si Teatro continua a distinguersi come spazio vitale per la scena locale. Intitolato al caratterista Antonio Allocca, il teatro nasce dall’impegno del celebre attore nostrano, Giovanni Allocca, e del regista Giovanni Compagnone, con l’obiettivo di creare un luogo aperto al territorio e capace di valorizzare talenti e produzioni indipendenti.

Una commedia che ribalta il tradimento

La pièce si muove nel solco della tradizione comica partenopea, riletta però in chiave contemporanea. Al centro della storia, una coppia solo apparentemente solida: un sospetto tradimento fa da miccia a una catena di equivoci e rivelazioni. Il risultato è una pochade moderna che trasforma un tema delicato in occasione di riflessione e leggerezza. Qui il tradimento non è solo crisi, ma anche possibilità di cambiamento, quasi una terapia d’urto per relazioni in stallo. Un’occasione per concedersi una serata diversa, tra risate e piccole verità quotidiane: perché, a volte, anche dagli imprevisti sentimentali può nascere qualcosa di inaspettatamente positivo.

Regia e interpreti

La regia è affidata a Roberto Nacca, anche in scena tra i protagonisti. La sua direzione punta su ritmo serrato e precisione comica, senza rinunciare a una lettura più umana dei personaggi.

Sul palco un cast numeroso e affiatato: Pietro Russo, Roberto Nacca, Antonio D’Amico, Mimmo Garofalo, Bartolo Stellato, Rosaria Merola, Rosario Messina, Pino Di Marcello, Lucia Aiello, Filomena Feola, Sara Carbonari, Federica Calafato, Angela Nacca e Samuel Nacca. Partecipazione speciale di Nicola Iorio.

La squadra tecnica

A completare lo spettacolo, un team esperto: Bernardo Nacca (direzione di scena), Anna Iorio (costumi), Anna Pepe (trucco) e Agostino De Luca (audio e luci).

📍 INFO UTILI

🗓 Domenica 10 maggio 2026

⏰ Ore 18:30

📌 Qua…si Teatro “Antonio Allocca” – Via IV Novembre, San Nicola la Strada (CE)

📞 Prenotazioni:

Giovanni: 329 3649162

Fabiola: 328 3204632