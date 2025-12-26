Gli Ars Nova chiudono il tour mondiale a Just in Moss

Dopo oltre un anno e mezzo di tour mondiale, gli Ars Nova Napoli tornano a casa per l’ultimo, attesissimo concerto del 2025.

Domenica 28 dicembre, il gruppo si esibirà infatti dal vivo presso il Centro Chikù/Moss – Ecomuseo Diffuso Scampia (Napoli), nell’ambito della manifestazione Just in Moss | Ritratti e Contaminazioni per una serata che vuole essere una festa di comunità aperta a tutti.

L’ingresso è gratuito con inizio dalle ore 20:30

La band riprenderà nel 2026 il Neapolis 2500 Tour, il progetto internazionale che ha portato il gruppo neo folk in giro per il mondo, sostenuto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale nell’ambito del macro-progetto Napoli MUSA. Un riconoscimento istituzionale all’importanza di un percorso artistico che fa della musica un ponte tra culture.

La formazione è composta da Marcello Squillante (voce e fisarmonica), Michelangelo Nusco (violino, tromba e mandolino), Vincenzo Racioppi (mandolino e charango), Gianluca Fusco (chitarra, fisarmonica diatonica e gaita), Antonino Anastasia (tamburi a cornice) e Bruno Belardi (contrabbasso). Insieme danno vita a un sound unico e immediatamente riconoscibile: un viaggio audace e rispettoso attraverso le tradizioni musicali del Sud Italia, dei Balcani, della Grecia, fino al Nord Africa, in un amalgama di sonorità che parla di radici e di incontri.

Quello del 28 dicembre è un appuntamento speciale, un ritorno alle origini e alla comunità che il gruppo sostiene da sempre. Un modo per ringraziare la città prima della nuova partenza nel 2026, infatti, gli Ars Nova Napoli torneranno a calcare palcoscenici internazionali con una nuova serie di concerti all’estero.

BIOGRAFIA BREVE:

Gli Ars Nova Napoli sono un collettivo musicale nato a Napoli, dedicato alla rilettura in chiave contemporanea del vasto repertorio della tradizione musicale napoletana e mediterranea. Con un sound che unisce folk, world music e ritmi balcanici, la band ha conquistato un pubblico trasversale grazie a live spettacolari ed energici, diventando un punto di riferimento della nuova scena folk italiana. E proprio nel loro paese che negli anni si sono esibiti nei più importanti festival e rassegne di musica world come Ariano Folk Festival, Sponz festival, Festival Ethnos, Napoli World, La Notte della Tammorra, Carpino folk e tanti altri. La band collabora e ha collaborato con Trio Mandili (ascolta), Bagarija Orkestar (ascolta), Simona Boo (99 Posse/Comoverão/Bimbi di Fumo), Irene Scarpato (Suonno d’Ajere), Daniele Sepe (ascolta) Lavinia Mancusi, i musicisti dell’ Isola di Evia, Carlo Faiello, Gianni Lamagna, Maria Mazzotta.

Ascoltali dal vivo a La Notte della Tammorra.

Guarda gli speciali video realizzati da SENSOR e Blogothèque

Ascoltali su Spotify

