Gli Auguri di Tiziana Petrillo ai due Neo Assessori Lucia Monaco e Raffaele Piazza

Caserta. Di seguito gli auguri dell’ ex assessore alla cultura del comune di Caserta ai due nuovi assessori nominati dal Sindaco Carlo Marino.

“Al termine del mio mandato di assessore al Comune di Caserta – ha dichiarato Tiziana Petrillo– tiro le somme di un’esperienza importante, vissuta intensamente. Senza retorica, ma con la consapevolezza di aver ricoperto un ruolo importante.Sono fiera, da casertana, di aver lavorato per la mia città. Sono riconoscente a quanti mi hanno affiancato, a chi ha condiviso insieme a me importanti passi avanti nella costruzione di una nuova visione di Caserta. E’ un percorso importante quello di rimettere al centro della città la sua valorizzazione e la sua identità culturale; è un traguardo necessario da tagliare quello di farla diventare città d’Europa. Ho improntato il mio lavoro tenendo presente queste linee direttrici, nella collaborazione con le istituzioni, con le associazioni, con le bellissime realtà culturali di questa terra che ringrazio una ad una per l’impegno e la dedizione. Spero, ma sono fiduciosa, che questa sana sinergia continui ad esserci, perché questo è quello di cui ha bisogno Caserta. E’ difficile tracciare un bilancio delle cose fatte e ancor di più ricordare tutti i progetti iniziati e che sono in itinere, penso al sistema museale di Terra di Lavoro, ai siti Unesco, ai lavori di ristrutturazione per il Belvedere di San Leucio e al ripristino dei vigneti, alla fondazione per il Belvedere, ai lavori di efficientamento energetico del Belvedere e della pubblica illuminazione, all’implementazione del sistema di videosorveglianza, al wifi gratis in città, alla digitalizzazione dell’archivio storico comunale e della biblioteca Tescione, alla ristrutturazione del centro Sant’Agostino, alla nuova segnaletica turistica, al tavolo tecnico del turismo, all’Urban Center, alla costituzione del Parco dei monti Tifatini e a tanti altri. E’ stato un onore poter amministrare la mia comunità in una esperienza unica che mi ha arricchito personalmente e professionalmente. Termina il mio percorso ma non il mio interesse per Caserta. Colgo l’occasione per augurare buon lavoro a tutti ed in particolare ai nuovi assessori Lucia Monaco e a Raffaele Piazza.