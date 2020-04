Gli auguri pasquali del Commissario Straordinario del Villaggio dei Ragazzi Felicio DE LUCA

MADDALONI – Il Commissario Straordinario del Villaggio dei Ragazzi di Maddaloni, Felicio DE LUCA, ha inviato i suoi personali auguri di Buona Pasqua agli studenti ed al personale della struttura: “Carissimi studenti e dipendenti della Fondazione Villaggio dei Ragazzi, carissime famiglie, in questo tempo difficile per il nostro Paese e per il mondo, denso di timori e ansie, auguro a tutti Voi una Santa Pasqua, che sia di rinnovamento spirituale, in Cristo, e di speranza di rinascita e pace per tutti.

Faccio mie le parole di “Papa Francesco”: “Vivete questo momento con la forza della fede, la certezza della speranza, il fervore della carità. Il tempo di Quaresima ci aiuti a trovare il senso evangelico anche e soprattutto in questo momento di prova e di dolore”.

Adoperiamoci al rispetto delle regole per ritornare presto ad una normalità che diventi impegno quotidiano al bene e al rispetto per il prossimo, nella quale il “Villaggio” continuerà a raggiungere risultati importanti e confermerà nei fatti il suo prestigio nel campo socio-assistenziale e formativo nell’intero territorio campano e non solo. Buona Pasqua di Resurrezione!”.