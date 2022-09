Gli ex allievi ufficiali in visita al’ attuale scuola di commissariato dell’ esercito Italiano

Sabato 10 settembre alle ore 1000 dopo 25 anni gli ex allievi ufficiali di complemento del 167 Corso torneranno a Maddaloni per visitare la attuale Scuola di Commissariato dell’esercito italiano di cui è Comandante il Generale Leonardo Colavero. Per i giovani è prevista la visita all’area addestrativa del Reparto Mezzi Mobili Campali nella Caserma Mauro Magrone che è stata Centro Vaccinale durante la pandemia del Covid 19. Successivamente alla Caserma Rispoli per la visita al Museo storico del Corpo di Commissariato ed ai locali che nel 1997 hanno accolto i giovani militari durante la frequenza del loro corso. Per la cronaca il Comandante della Scuola di allora era il Colonnello Giovannino Moscato ed Il Ten Col. Roberto Amato Comandante del 1 Battaglione Allievi. Una gita turistica in terra di lavoro concluderà il raduno degli ex Auc del 167 Corso dell’allora Corpo di Commissariato ruolo Sussistenza e del Corpo di Amministrazione.