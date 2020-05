Gli studenti del Giordani a scuola d’impresa con i percorsi ‘Students Lab’

-(CASERTA)- Le minicompanies dell’ ISIS ‘F. Giordani’ di Caserta sono pronte a partecipare alla Competizione Interregionale che si terrà il 5 giugno 2020 in modalità virtuale. Considerata la situazione di emergenza che il Paese sta vivendo .ILDirigente Scolastico Profssa Antonella Serpico, i docenti Tutor profssa Giovannina Sacco e D’Angelo Mara,gli studenti della 3D indirizzo informatica e della 3A dell’indirizzo biotecnologico , gli esperti dell’ Associazione Students Lab hanno voluto fortemente continuare l’attività intrapresa tra i banchi di scuola avvalendosi di piattaforme digitali e metodologie didattiche innovative, spinti da grinta, motivazione e voglia di mettersi in gioco.

Ma veniamo più nel dettaglio. L’Associazione Students Lab Italia nasce con lo scopo di orientare i giovani studenti al mondo del lavoro, attraverso la metodologia del ‘learning bydoing’ e delle minicompanies, riconosciute a livello europeo come una delle migliori strategie per la diffusione dell’imprenditorialità.Gli studenti, guidati da un trainer-esperto e da un docente, hanno dato vita ad una vera e propria impresa, assumendo delle cariche sociali,sviluppando un’idea imprenditoriale che sia un prodotto o un servizio innovativo, unico ed esclusivo da poter presentare in occasione delle Competizioni. La Competizione Students Lab è accreditata al MIUR tra le procedure di confronto e competizione, nazionali e internazionali per la valorizzazione delle eccellenze riguardanti gli studenti delle scuole primarie e secondarie statali e paritarie.

Le minicompanies del ‘Giordani’ che prenderanno parte alla Competizione Interregionale, sono la PACHAMAMA COOP. SOC. e D.A.F.F.I.M.S. SPA, della classe 3° A Biotecnologico, invece per la classe 3° D Informatica, la PROJECT GAMES SRL e la DOLOR HELMETSRL.

Gli studenti hanno trovato stimolante approfondire i diversi aspetti della gestione aziendale, dalla produzione all’analisi delle vendite, dalla definizione delle strategie di Marketing alla preparazione che precede la Competizione, in occasione della quale si confronteranno con altre mini-companies presenti in Campania e le vincitrici potranno accedere alla fase successiva, ovvero la Competizione Nazionale, prevista per il 9 e 10 Giugno 2020. I ragazzi del ‘Giordani’ hanno preparato il tutto per concorrere e ottenere dei risultati positivi, desiderosi di poter accedere alla fase Nazionale. Il desiderio e l’augurio è questo per loro. Ad maiora ragazzi!#Lascuola non si ferma

ITISF.Giordani #AssociazioneStudentsLabItalia