Gomorra 5/potrebbe esserci un clamoroso arrivo nella serie

La serie gomorra ci ha abituato sempre a grandi colpi di scena, ora c’è la conferma che nella prossima stagione ci sarà il ritorno di Ciro Di Marzio, attore casertano che era uscito di scena nell’ultimo episodio della terza stagione. Il suo ritorno ha già portato grande entusiasmo tra i sostenitori, che erano rimasti delusi dalla sua uscita di scena. Ma questo potrebbe non essere l’unico colpo di scena, infatti secondo varie voci non confermate il cast di gomorra 5 starebbe pensando di far entrare nella serie un nuovo personaggio, stiamo parlando di Aureliano Adami.

Un colpo di scena che farebbe felici in molti tra i sostenitori di Gomorra e quelli di Suburra, delusi dalla fine della serie romana.

Per ora si tratta solo di voci di corridoio, ma chissà cosa sarebbero in grado di combinare Savastano, Di Marzio e Adami insieme.