Gran Premio del Qatar ancora trionfo Mercedes

Super partenza per Verstappen in Qatar, l’olandese partito dalla settima posizione sale subito in quarta. Hamilton mantiene la prima posizione e alle sue spalle Alonso e Gasly. Parte malissimo l’altra Mercedes quella di Bottas che scende in undicesima posizione. Parte la rimonta dell’olandese che va a prendersi la terza posizione ai danni di Gasly e la seconda ai danni di Alonso. Sergio Perez, partito in undicesima posizione e risalito in sesta, prepara l’attacco alla McLaren di Lando Norris che a sua volta prepara l’attacco all’AlphaTauri di Gasly. Il trenino vede Norris prendersi la posizione sul francese che a sua volta viene superato anche dalla Red Bull di Perez.

Verstappen si è lanciato in una bella rimonta, partendo dalle settima piazza per la penalità di 5 posizioni rimediata nelle qualifiche, ma non è bastato. Hamilton è scattato in testa e ci è rimasto per 57 giri. Straordinario Fernando Alonso con l’Alpine che torna torna sul podio dopo sette anni. Dietro l’asturiano c’è Sergio Perez, quarto con l’altra Red Bull. Invece Valtteri Bottas si è dovuto ritirare con l’altra Mercedes (Anche lui penalizzato in partenza di 3 posizioni). Quinto Esteban Ocon, alla guida dell”altra Alpine, seguito da Lance Stroll su Aston Martin, sesto. Ferrari da dimenticare: Carlos Sainz è settimo, Charles Leclerc è ottavo, naturale evoluzione di qualifiche disastrose. Nella top ten anche Lando Norris, su McLaren, e Sebastian Vettel su Aston Martin.

Si cerca di fare un breve riassunto di quanto accaduto nel gran premio del Qatar

Giro 14, Gasly è il primo dei piloti di testa a rientrare al box, gomma gialla per il francese. Nel frattempo Bottas sembra essersi svegliato, il finlandese risale fino alla sesta posizione. Rientra ai box Max Verstappen, l’olandese è il primo a montare gomma bianca, la Mercedes si accoda alla Red Bull e fa rientrare anche il leader della gara Lewis Hamilton, gomma bianca anche per lui. Gomma bianca anche per Perez, Norris e Alonso. Giro 29, troviamo Hamilton in testa alla gara seguito da Verstappen, Bottas, Perez, Alonso, Gasly, Norris, Ocon, Stroll e Sainz. Bottas è l’unico pilota che non si è ancora fermato ai box.

Nelle retrovie le Haas e le Williams fanno gara a parte, insieme a questo quartetto troviamo anche la McLaren di Daniel Ricciardo, l’australiano è in quindicesima posizione. Giro veloce per Verstappen, 1:26.079. Colpo di scena al giro 33, bandiere gialle a causa della Mercedes di Valtteri Bottas, foratura dell’anteriore destra per il finlandese. Fortunatamente il pilota della Mercedes riesce ad arrivare ai box per il cambio gomme. Secondo pit-stop per i due piloti della Red Bull, gomma gialla per Max e Sergio.

A 10 giri dalla fine della gara Lewis Hamilton mantiene la leadership, seguito da Verstappen, Alonso, Norris, Perez, Ocon, Stroll, Sainz, Leclerc e Vettel. Il messicano della Red Bull vola. Giro 50, la McLaren richiama Lando Norris ai box per il cambio a causa di una foratura dell’anteriore sinistra, l’inglese rientra in pista in undicesima posizione. Colpo di scena in casa Mercedes, ritiro per Valtteri Bottas. Bandiera gialla in pista a causa della Williams di George Russell, foratura dell’anteriore sinistra anche per lui e per il compagno di scuderia Latifi.

Ultimi giri di fuoco in Qatar. Il canadese della Williams ferma la sua vettura a bordo pista, ritiro per lui. Virtual SC in pista per togliere la vettura di Latifi in pista. L’olandese rientra al box per il terzo cambio, gomme rosse per lui. Rientra la SC prima dell’ultimo giro della gara. Hamilton vince la gara al traguardo, dietro di lui seguito da Verstappen e Alonso.

CLASSIFICA PILOTI Questa la situazione del Mondiale F1 2021 a due gare (Arabia Saudita e Abu Dhabi) dalla fine:

1. Verstappen 351,5

2. Hamilton 343,5

3. Bottas 203

4. Perez 190

5. Norris 153