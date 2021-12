Grande partecipazione di visite al presepe vivente della S.S. 1° “De Gasperi”

Valle di Maddaloni. La scuola parte integrante e punto di riferimento di una comunità apre le sue porte anche di domenica per accogliere le centinaia di visitatori, non solo genitori e parenti, che, rigorosamente in piccoli gruppi contingentati, nel pomeriggio di ieri, dalle 17.00 alle 19.00 hanno visitato il presepe vivente allestito dagli alunni della scuola media “De Gasperi”.

Presenti la Dirigente Rosa Suppa e il primo cittadino Francesco Buzzo, oltre a tanti docenti dell’istituto a supportare lo straordinario lavoro svolto da alunni e colleghi per celebrare il Natale e fare gli auguri di buone feste.

I visitatori hanno visitato il presepe attraverso un percorso che si è sviluppato nell’ampio atrio dell’edificio scolastico dove erano dislocati i vari personaggi tipici del presepe del ‘700 napoletano. Le voci dei ragazzi in sottofondo hanno raccontato l’evento più famoso e sconvolgente della storia dell’umanità, conducendo i visitatori fino alla grotta, dove i piccoli attori hanno alternato dialoghi e canti della tradizione.

La recitazione è stata replicata per circa 20 volte, per consentire a tutti i visitatori di godersi lo spettacolo.

La Dirigente Scolastica Rosa Suppa entusiasta ed orgogliosa del lavoro svolto in breve tempo si è complimentata con docenti e personale per il grande lavoro di squadra fatto come sempre con passione e professionalità, ma soprattutto con i ragazzi, che, con una straordinaria serietà, hanno messo in scena la rappresentazione così tante volte, senza mai scomporsi, con un senso di disciplina e un impegno lodevoli.

Un’ennesima attestazione di una comunità unita, solida, attiva, che lavora sinergicamente, anche di domenica, per un futuro migliore.