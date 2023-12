Grande successo per ‘Carnevale’, brano della cantante aversana Anna Maria D’Anna

Ha riscosso fin da subito un grande successo di ascolti il nuovo brano della cantante aversana Anna Maria D’Anna, in arte Annie. L’inedito dal titolo ‘Carnevale’, scritto dal maestro Roberto Giglio, produttore di artisti come Patty Pravo, Sergio Cammariere ed Alan Sorrenti, ha raccolto l’interesse del pubblico raggiungendo in meno di un mese dalla pubblicazione circa 20mila visualizzazioni.

Il video di “Carnevale”, con la regia di Antonio Levita, ha visto la partecipazione straordinaria di Nunzio Stancampiano, amatissimo ballerino della trasmissione “Amici” di Maria de Filippi.

La clip musicale, molto apprezzata sia dal pubblico che dalla critica, vede il ballerino latinista accompagnare l’artista normanna nella sua esibizione musicale presso il Teatro Italia di Acerra.

Anna Maria D’Anna, che vanta collaborazioni importanti con maestri del calibro di Luca Pitteri, Carlo Lomanto, Roberto Giuglio, Gaetano Campagnoli ed Enzo Campagnoli, ha raccolto durante la sua lunga carriera il plauso dei maestri Beppe Vessicchio e Nino Buonocore, per vocalità ed interpretazione.

Tanti gli impegni della cantante che, oltre a lavorare a nuovi progetti musicali, sarà ospite in numerose iniziative artistiche e culturali che si svolgeranno in tutto il territorio nazionale.