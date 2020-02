Grande successo per la manifestazione per il secolare Tiglio di Casola

CASERTA – Nell’ambito delle iniziative che la Diocesi di Caserta sta celebrando in questi anni per la salvaguardia del creato, grande successo ha ottenuto la manifestazione che la comunità di Casola presta al plurisecolare Tiglio che, “muta sentinella” sul sagrato della Chiesa parrocchiale, veglia su tutti gli abitanti.

Grazie agli interventi di potatura e di ancoraggio delle branche, eseguiti negli anni scorsi dal perito agrario Domenico Cascone della ditta Global Green di San Giorgio a Cremano (NA), oggi possiamo ancora ammirare il grande “vecchio tiglio” che manifesta una grande forza di vivere. Anche quest’anno, l’intera comunità di Casola si è preparata ad un altro momento di festa con la gioia di aver degustato un decotto del tiglio che ha mostrato le qualità terapeutiche della pianta, mentre a tutti i bambini è stato donato un virgulto del tiglio da piantare nei propri giardini.

Nella manifestazione che si è svolta sabato scorso sono stati effettuati i soliti controlli statici da parte della Ditta Global Green di San Giorgio a Cremano (NA), mentre è stata eseguita una nuova indagine “biomolecolare” per l’individuazione dei tipi di parassitosi fungine che hanno colpito l’albero. Di questa ulteriore analisi se ne sono fatti carico la società Demetra Specialist di Besana Brianza e la società Grandi Trapianti Italiani di Milano, che dall’inizio seguono le vicende del tiglio coadiuvando con le loro tecnologie.

Sono intervenuti con il loro operato: il dott. Agr. Guido Olivieri già responsabile del verde pubblico di Caserta, il dott. Giorgio Ascione dei pubblici giardini di Napoli, il dott. Silvestro Acampora, responsabile delle alberature del Comune di Milano, soci SIA e la dott.ssa Assunta Esposito della seconda Università Luigi Vanvitelli di Caserta.

Il parroco don parroco don Valentino Picazio ha ringraziato la società Casertana Costruzioni che ha messo a disposizione mezzi meccanici e personale per la buona riuscita della potatura del tiglio e il Corpo Forestale per l’offerta dei gadget a tutte le famiglie. Anche Lega Ambiente di Caserta ha aderito all’iniziativa.

A tutte le famiglie sono state offerte donate le talee del tiglio preparate dal fioraio Gaetano Marino. Hanno presenziato al consueto appuntamento con il tiglio, i rappresentanti del Comune di Caserta e i bambini dell’Oratorio Interparrocchiale ANSPI che hanno eseguito canti e messo in scena una rappresentazione per educarci all’amore per il territorio dei Colli Tifatini.

Infine, sotto l’egida della Società Italiana di Arboricoltura (SIA) e del suo presidente dott. Gianmichele Cirulli, don Valentino Picazio, parroco di Casola ha dichiarato: Ringrazio la SIA e tutti gli amici che hanno adottato, seguito e preso a cuore il nostro Tiglio; mi auguro di poter presentare a breve un volume nel quale si racconterà la storia del nostro tiglio e nel quale raccogliere aneddoti, foto, poesie e tutti gli interventi che sono stati eseguiti in questi anni, per farli conoscere a tutti i casertani.